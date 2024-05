É ouro! Isaquias Queiroz sobe ao pódio na Copa do Mundo de Canoagem

Isaquias Queiroz foi ao degrau mais alto do pódio, receber a medalha de ouro da etapa de Szeged, na Hungria, da Copa do Mundo de Canoagem, depois de dominar a final do C1 500m neste sábado (11). Prova que não faz parte do programa das Olimpíadas.

Esta é a primeira prova internacional de 2024 que o canoísta participa. Na decisão, Isaquias rapidamente abriu frente. Na marca dos 250m, ele já estava a um barco de distância do segundo colocado, vantagem que o atleta administrou na segunda metade do circuito, mesmo desacelerando nos metros finais.

O brasileiro completou a prova em 1min45s88, quase dois segundos à frente do moldávio Serghei Tarnovschi, bronze nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021. O moldávio Oleg Tarnovschi completou o pódio na Hungria.

Isaquias também havia liderado as eliminatórias e as semifinais de Szeged, ontem (10).

A Copa do Mundo de Szeged é uma etapa de preparação de Isaquias Queiroz para defender o seu título olímpico nos Jogos de Paris deste ano. Onde ele também deve disputar o C2 500m. Se for ao pódio nas duas provas, vai se tornar o maior medalhista da história do Brasil em Olímpiadas.

