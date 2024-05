Internacional estuda maneiras de retomar os treinos da equipe

Nos bastidores do Internacional começa a movimentação para uma possível retomada dos treinamentos. Com suas estruturas afetadas, o clube avalia a possibilidade de deixar o Rio Grande do Sul caso o jogo contra o Belgrano, pela Copa Sul-Americana, seja mantido para o dia 28 de maio.

Os treinos estão suspensos até o dia 18 deste mês, e ainda não há definição se serão adiados por mais tempo.

O Centro de Treinamentos Parque Gigante e o estádio Beira-Rio seguem inundados pela enchente do Rio Guaíba. A principal alternativa é ir à Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre, capital do RS, para trabalhar no centro de treinamento da categoria de base, o CT Morada dos Quero-Queros, que também foi atingido pelos alagamentos, mas com menos intensidade.

A direção do Internacional deseja prosseguir na capital do RS. Todavia, a atitude dos outros clubes brasileiros em não aceitar a paralisação do Brasileirão faz com que a entidade debata a possibilidade de procurar uma nova localidade.

A prefeitura de Rivera, no Uruguai, na fronteira com Santana do Livramento, se colocou à disposição para o time, assim como para o Grêmio e o Juventude, utilizar o Estádio Atílio Paiva. Clubes como Figueirense, Athletico-PR, Palmeiras, Flamengo, Santos e São Paulo também abriram as portas para abrigar os colorados.

Nesse primeiro momento, a direção se mantém resistente em deixar o estado, posição que foi manifestada publicamente pelo presidente Alessandro Barcellos. Mas, em virtude do cenário de incerteza, já não descarta ter que procurar outro lugar para treinar e mandar jogos.

Em razão do cancelamento dos treinos, nem todo o grupo permaneceu em Porto Alegre. Para manter a forma, foi passado um cronograma de exercícios pela comissão técnica do treinador Eduardo Coudet, com trabalhos de corrida e musculação.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspendeu as partidas dos clubes gaúchos por 20 dias, até 27 de maio.

