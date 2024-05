Má fase de Casemiro foi motivo para ele não jogar a Copa América, diz Dorival Jr.

Carla Andréa, com TNT Sports

Dorival Jr. convocou os jogadores que vestirão a camisa da Seleção Brasileira na Copa América. Mas Casemiro, um dos pilares da equipe nos últimos anos, não foi chamado.

O treinador revelou ter conversado com o volante do Manchester United há cerca de três meses, e que as portas da Seleção não estão fechadas para ele.

"Com relação ao Casemiro, merece todo o respeito, de todos nós. Tive uma conversa com ele em Manchester há uns três meses. Expus o que pensava sobre o momento dele, da sua equipe, e daquilo que eu precisava, necessitava. Não quer dizer, por não estar vindo neste instante, que está ou estará descartado, em sentido nenhum", disse Dorival.

Ainda sobre a situação de Casemiro, que não vive um bom momento no clube inglês, o técnico da Seleção também afirmou que terá uma nova conversa com ele hoje (11), para falar sobre o projeto.

Titular nas últimas duas Copas do Mundo, Casemiro não ficava fora de uma convocação por opção do treinador desde 2017, quando Tite, técnico da época, poupou jogadores importantes em convocação. No ano passado, o brasileiro não foi chamado por Fernando Diniz para os jogos contra a Colômbia e a Argentina, por lesão.

A Copa América será disputada nos Estados Unidos, entre 20 de junho e 14 julho. A Seleção também disputará amistosos contra o México, no dia 8 de junho, e contra os anfitriões do torneio, no dia 12.

