Grêmio é a favor da paralisação do Brasileirão mas planeja retomar os treinos

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, se posicionou contra a continuidade do futebol brasileiro no momento em que o Rio Grande do Sul atravessa a maior catástrofe natural no estado.

Apesar de não concordar, o departamento de futebol do Grêmio traça planos para retomar a preparação do elenco comandado por Renato Gaúcho. A projeção de prazo para voltar aos treinos é na próxima sexta-feira (16).

O problema é que ainda não há definição de onde fazer isso. Com suas sedes atingidas pela enchente, as opções do Grêmio são se manter no Rio Grande do Sul e procurar outra estrutura, ou viajar para fora e usar as instalações de outro clube.

O Grêmio entende que vai ser prejudicado caso tenha que sair do estado, com um possível desequilíbrio técnico diante de um contexto que é inédito. O clube avalia que, se não puder levar a equipe completa de preparação física, departamento médico e comissão técnica, já estará em desvantagem em relação as outras equipes.

