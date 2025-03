Sindicatos recorrem Ã  JustiÃ§a contra decreto de cortes de gastos da prefeitura

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), publicou o Decreto n° 16.203/2025, que visa reduzir em até 25% os custos da administração municipal até o fim de junho deste ano. O decreto atinge, entre outros pontos, as "gratificações" dos servidores municipais.

Em resposta, sindicatos estão acionando a Justiça para garantir a manutenção dessas gratificações. O Sindicato dos Trabalhadores em Enfermagem de Campo Grande (SINTE/PMCG) argumenta que, embora o decreto vise suspender temporariamente os pagamentos, a redução de gratificações contraria o princípio da irredutibilidade de vencimentos, garantido pela Constituição Federal.

O SINTE/PMCG solicita uma liminar para impedir que a prefeitura reduza a remuneração dos servidores enquanto o decreto estiver em vigor. A ação está em tramitação na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, e o juiz responsável, Ariovaldo Nantes Corrêa, deve decidir se concede a liminar.

Outro sindicato, o Sindicato dos Guardas Municipais de Campo Grande (SINDGM/CG), também questiona a legalidade do decreto, com argumentos semelhantes aos do SINTE/PMCG. A ação está sendo analisada na 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, com pedido de liminar para garantir a manutenção da remuneração nominal dos servidores.

Os sindicatos argumentam que, embora o município possa alterar os critérios das gratificações, ele não pode reduzir os valores já garantidos. Ambas as ações solicitam multa diária caso as decisões não sejam cumpridas.

Outro Lado - Em relação à judicialização do decreto, o JD1 Notícias entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande, solicitando um posicionamento. No entanto, até o fechamento desta matéria, não houve retorno. O espaço permanece aberto para eventuais atualizações.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também