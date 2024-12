STF forma maioria para manter Moraes na relatoria de ação sobre golpe

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter o ministro Alexandre de Moraes como relator do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022, nesta sexta-feira (06).

Seis ministros votaram contra o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que alegava impedimento de Moraes para conduzir o caso. O julgamento ocorreu no plenário virtual da Corte.

Os votos contrários ao afastamento de Moraes foram proferidos pelo relator do caso, Luís Roberto Barroso, e pelos ministros Edson Fachin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Dias Toffoli.

Barroso destacou que não há "qualquer elemento que comprove as alegações" de parcialidade por parte de Moraes e que os fatos narrados pela defesa de Bolsonaro não configuram impedimento legal.

A defesa do ex-presidente argumentou que Alexandre de Moraes estaria impedido de relatar o caso por ser, supostamente, juiz e vítima. Segundo os advogados, ele aparece como um dos alvos de planos golpistas envolvendo sequestro e assassinato.

No entanto, os ministros do STF entenderam que o argumento não procede.

Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal em 26 de novembro, acusado de ser um dos articuladores da tentativa de golpe de Estado e organização criminosa.

