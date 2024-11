STF forma maioria para manter oito anos de prisão contra Collor

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter a pena de oito anos e dez meses de prisão para o ex-presidente Fernando Collor, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A decisão ocorreu através de votação no plenário virtual, onde cada ministro deposita seu voto separadamente no sistema, sem debate. Até o momento, os ministros Alexandre de Moraes, que é relator do processo, Edson Fachin, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Luís Roberto Barroso e Luiz Fux votaram a favor de manter a pena.

Já os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes divergiram, propondo reduzir para quatro anos de prisão a pena do ex-presidente. Ainda faltam votar os ministros André Mendonça e Nunes Marques, enquanto Cristiano Zanin está impedido de votar no caso.

Collor foi condenado em maio do ano passado, juntamente com outros dois réus. Desde a condenação, os réus interpelaram a decisão com embargos, um tipo de recurso para esclarecer obscuridade, omissão, ou contradição na decisão, que foram respaldados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também