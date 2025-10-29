Menu
Menu Busca quarta, 29 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

STJ reverte condenação de segurança que furtou leite e fraldas para a filha

O princípio da insignificância, ou da bagatela, afasta a punição de condutas pouco graves, consideradas irrelevantes para o direito penal, quando presentes circunstâncias que reduzem a gravidade do ato

29 outubro 2025 - 11h38Vinícius Santos
Ministro Sebastião Reis Junior - Ministro Sebastião Reis Junior -   (Foto: Max Rocha/STJ)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reverteu a condenação de um homem que furtou um pacote de fraldas, três fardos de leite e uma cartela de iogurte do mercado em que trabalhava como segurança. O acusado admitiu ter levado os produtos, que seriam destinados à sua filha bebê.

O caso ocorreu em Minas Gerais, em processo de 2022. Na época, o homem confessou que cometeu o furto por estar "passando por necessidade" e relatou que havia tentado um adiantamento de salário, mas não obteve sucesso.

A Justiça de Minas Gerais havia condenado o segurança a dois anos de reclusão, substituindo a pena por medidas restritivas de direito. Contra essa decisão, foi interposto recurso que chegou ao STJ, também conhecido como "Tribunal da Cidadania".

Seguindo o voto do ministro Sebastião Reis Júnior, a maioria do colegiado entendeu ser possível afastar a tipicidade da conduta, mesmo considerando que o furto havia sido qualificado pelo abuso de confiança. 

O entendimento seguiu a argumentação da Defensoria Pública de Minas Gerais, considerando o contexto de crime famélico, uma circunstância excepcional que reduz a gravidade da ação.

O tribunal aplicou o princípio da insignificância, mesmo em caso de furto qualificado, quando presentes circunstâncias que recomendem a medida, como ocorreu nesse caso. Assim, o STJ reverteu a condenação, levando em conta a natureza dos produtos furtados e o contexto da subtração.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mortos na Operação Contenção / PMERJ E PCRJ -
Política
Direitos Humanos do governo Lula emite nota sobre megaoperação no Rio: "preocupação"
A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade
Política
Câmara aprova projeto e falsificação de bebidas pode dar até 15 anos de prisão
Sede do CNJ -
Justiça
CNJ promove mutirão de sessões para julgar processos de racismo e homicídios
Rodrigo Velloso Cabral, Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, Cleiton Serafim Gonçalves e Heber Carvalho da Fonseca -
Polícia
Governador do RJ anuncia promoção postumamente de policiais mortos em megaoperação
Ministério Público Federal (MPF) -
Justiça
MPF manda Conselho de Educação Física de MS demitir temporários
Local onde o corpo estava na residência
Justiça
TJ solta preso por tráfico durante investigação de homicídio brutal em Campo Grande
O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o presidente Lula -
Política
Projeto "antifacção" do governo Lula endurece punições contra o crime organizado
Ministério Público Federal (MPF) -
Educação
MPF promove escuta pública em Sidrolândia para avaliar qualidade da educação básica
CGU penaliza empresas por fraudes em licitações durante a pandemia
Justiça
CGU penaliza empresas por fraudes em licitações durante a pandemia
Ministro Flávio Dino -
Brasil
STF determina campanha educativa sobre acesso e fiscalização de emendas parlamentares

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Polícia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer