Acusado de esfaquear jovem na Gury Marques é liberado pela justiça

Saiba Mais Polícia Trabalhador rural é preso após tentar matar jovem a facadas na Gury Marques

O trabalhador braçal Romildo Rogerio Morgoni, de 43 anos, preso em flagrante na segunda-feira (30), após tentar matar um jovem, de 21 anos, com várias facadas na Avenida Gury Marques, foi solto pela Justiça de Mato Grosso do Sul durante audiência de custódia, realizada no dia 31 de dezembro.

O juiz Bruce Henrique dos Santos Bueno Silva explicou em sua decisão que o acusado é réu primário, bons antecedentes, além de possuir residência fixa e trabalho lícito.

"Não há indícios de que a colocação do custodiado em liberdade poderá prejudicar o andamento da instrução criminal ou a aplicação da lei penal futura", diz trecho do documento.

Ainda na decisão, o magistrado determinou que o homem deverá comparecer pessoalmente em juízo para informar a ocupação e o endereço, além de recolhimento domiciliar no período noturno das 19h às 5h.

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.

O caso - Segundo informações do boletim de ocorrência, no qual o JD1 Notícias teve acesso, a Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de tentativa de homicídio, onde a vítima já havia sido socorrida pela URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa.

O jovem apresentava lesões provocadas por faca no pescoço e na região do peito, tendo o suspeito sido identificado pela vítima e que estaria no local dos fatos ainda. Uma testemunha ajudou a polícia até chegar ao indivíduo que teria causado a situação na avenida.

Os militares abordaram o suspeito e questionaram sobre a tentativa de homicídio, sendo que respondeu dizendo que foi ao endereço apenas comprar cigarro, quando a vítima passou a agredi-lo e que decidiu se defender das agressões. Romildo, no entanto, negou que tenha esfaqueado o jovem.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Trabalhador rural é preso após tentar matar jovem a facadas na Gury Marques

Deixe seu Comentário

Leia Também