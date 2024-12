Trabalhador rural é preso após tentar matar jovem a facadas na Gury Marques

O trabalhador braçal Romildo Rogerio Morgoni, de 43 anos, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (30), após ser acusado de tentar matar um jovem, de 21 anos, com golpes de faca na Avenida Gury Marques, região do Pioneiros, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, no qual o JD1 Notícias teve acesso, a Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de tentativa de homicídio, onde a vítima já havia sido socorrida pela URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa.

O jovem apresentava lesões provocadas por faca no pescoço e na região do peito, tendo o suspeito sido identificado pela vítima e que estaria no local dos fatos ainda. Uma testemunha ajudou a polícia até chegar ao indivíduo que teria causado a situação na avenida.

Os militares abordaram o suspeito e questionaram sobre a tentativa de homicídio, sendo que respondeu dizendo que foi ao endereço apenas comprar cigarro, quando a vítima passou a agredi-lo e que decidiu se defender das agressões. Romildo, no entanto, negou que tenha esfaqueado o jovem.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a delegacia de plantão. Os policiais souberam que o estado de saúde do jovem é considerado grave, mas a faca usada no crime não foi localizada.

O Ministério Público pediu a prisão preventiva do suspeito, enquanto a defesa apresentou o pedido para que o homem responda em liberdade e sem medidas cautelares diversas a prisão.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida.

