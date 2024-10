Suzano desembolsa R$ 16 mil para 'enterrar' investigação de supressão de vegetação

A Suzano S.A. firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) para 'enterrar' a investigação sobre a supressão de 31,44 hectares de vegetação nativa do bioma Cerrado, localizada na Fazenda Cassununga II, em Ribas do Rio Pardo.

Conforme o TAC, a empresa se compromete a pagar uma indenização de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) à Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) dentro de 30 dias após a assinatura do acordo. O valor será destinado ao Projeto CEIPPAM (Centro Integrado de Proteção e Pesquisa Ambiental).

Além disso, a Suzano deverá regularizar a supressão da vegetação junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) por meio do protocolo de um Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADA). Este processo deve ser concluído em até 120 dias a partir da assinatura do TAC.

O acordo também proíbe a realização de qualquer intervenção potencialmente poluidora nas propriedades rurais "Fazenda Cassununga II Parte 1" e "Fazenda Cassununga II Parte 2" sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Os promotores do MPMS ficarão responsáveis por acompanhar o cumprimento do acordo, assegurando que as obrigações sejam atendidas.

