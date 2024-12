TCE-MS faz sorteio e organiza trabalho dos conselheiros para 2025/2026

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) realizou, na quarta-feira, 11 de dezembro, um sorteio para definir os municípios e órgãos públicos sob a responsabilidade de cada conselheiro relator no biênio 2025/2026. A sessão foi presidida pelo conselheiro Jerson Domingos, presidente da Corte, e contou com a presença do procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), João Antônio de Oliveira Martins Júnior, além de conselheiros titulares e substitutos.

Os municípios e órgãos foram organizados em seis grupos. Abaixo, segue a divisão:

Grupo 1 – Conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira

Municípios: Caarapó, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Juti, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Sidrolândia e Vicentina.

Grupo 2 – Conselheiro substituto Leandro Lobo Ribeiro Pimentel

Municípios: Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Batayporã, Deodápolis, Eldorado, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu.

Grupo 3 – Conselheira substituta Patrícia Sarmento

Municípios: Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Caracol, Coronel Sapucaia, Iguatemi, Laguna Caarapã, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sete Quedas e Tacuru.

Grupo 4 – Conselheiro Osmar Jeronymo

Municípios: Campo Grande, Alcinópolis, Bandeirantes, Camapuã, Corguinho, Coxim, Figueirão, Jaraguari, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste e Sonora.

Grupo 5 – Conselheiro Flávio Kayatt

Municípios: Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Ladário, Miranda, Nioaque e Terenos.

Grupo 6 – Conselheiro Marcio Monteiro

Municípios: Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Três Lagoas e Paraíso das Águas.

Além dos municípios listados, cada grupo inclui órgãos jurisdicionados, como secretarias e entidades da administração indireta do Poder Executivo.

A lista completa foi publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE 3930), nesta quinta-feira, 12 de dezembro, e está disponível para consulta.

