TJ designa 'desembargador substituto'

Nesta quarta-feira (19), o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) realizou uma votação para um concurso de remoção.

O juiz Fábio Possik Salamene foi escolhido para ocupar o cargo de desembargador substituto, atuando como juiz de direito substituto em 2º grau.

A escolha de Fábio Salamene se deu pelo critério de merecimento. Como desembargador substituto, ele terá a função de substituir e auxiliar os desembargadores nos órgãos julgadores, sempre por designação do presidente do Tribunal de Justiça.

Ele terá as mesmas competências atribuídas ao substituído, com exceção de assuntos relacionados à matéria administrativa. Quando em atuação como desembargador substituto, Fábio Possik Salamene votará no lugar do desembargador Sérgio Martins, que está na atual gestão do TJMS.

O termo "desembargador substituto" é um apelido utilizado em alguns tribunais do país para descrever essa função específica.

