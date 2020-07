TJ recua e só 'reabre' dia 23 de agosto

Da redação, com informações da assessoria

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), prorrogou o regime de plantão extraordinário, e a previsão de retomada dos trabalhos presenciais não serão mais no dia 3 e sim no dia 23 de agosto.

A prorrogação é resultado dos estudos do comitê de análise das condições para o retorno gradual ao trabalho presencial que debatem estratégias para a volta das atividades do órgão em meio à pandemia de coronavírus. A Portaria nº 1.813, que prorroga o regime de plantão extraordinário para o dia 23 de agosto será publicada no Diário da Justiça na sexta-feira (31).

O presidente do TJMS, Des. Paschoal Leandro havia divulgado que a previsão inicial de retomada gradual do trabalho presencial seria a partir de 3 de agosto, porém diante dos atuais indicadores epidemiológicos e os dados atuais de ocupação de leitos hospitalares, que demonstram que a doença se encontra em estágio acelerado de crescimento no Estado, a retomada foi adiada.

Na primeira etapa da volta gradual dos trabalhos presenciais serão adotadas as recomendações de biossegurança considerando abordagens distintas para os diferentes setores.

Será obrigatório o uso de máscaras nos prédios e será feita a higienização das mãos com álcool em gel 70%, além da aferição da temperatura de todos os que adentrarem na instituição, não sendo permitida a entrada caso a temperatura exceda 37,5ºC.

De acordo com o plano será mantida a modalidade de teletrabalho para servidores que fazem parte do grupo de risco, os demais permanecerão no sistema de revezamento no trabalho presencial sendo ocupação máxima de cada sala de até 30% na primeira etapa.

