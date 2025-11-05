Menu
Justiça

TJMS promove juíza Sandra Artioli ao cargo de desembargadora por critério de merecimento

Ela tem mais de três décadas de experiência na magistratura, atuando desde comarcas do interior até o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS)

05 novembro 2025 - 08h23Vinícius Santos
Desembargadora Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli - Desembargadora Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli -   (Foto: Divulgação / TJMS)

A juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli foi promovida, pelo critério de merecimento, ao cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Com a nomeação, ela passa a integrar a mais alta Corte do Poder Judiciário sul-mato-grossense.

De acordo com informações do TJMS, Sandra Regina atua há 33 anos na magistratura. Desde 30 de outubro de 2024, ela vinha exercendo a função de juíza convocada junto aos órgãos julgadores do Tribunal.

Esta foi a segunda eleição realizada com base na Resolução nº 609/2024 do TJMS, que alterou as regras para promoção de magistrados por merecimento, conforme a Resolução nº 507/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Pelas novas normas, as vagas de desembargador destinadas a juízes de carreira — enquanto não for alcançada a proporção de 40% a 60% por gênero — devem ser preenchidas, pelo critério de merecimento, de forma alternada, com editais abertos a inscrições mistas (homens e mulheres) ou exclusivas para mulheres, respeitando as políticas de equidade de gênero instituídas pelo CNJ.

Além de Sandra Artioli, as juízas Denize de Barros Dodero e Cíntia Xavier Letteriello também integraram a lista tríplice encaminhada para escolha. Ambas atuam atualmente como magistradas convocadas de 2º grau no Tribunal de Justiça.

Trajetória e formação

Nascida em Cáceres (MT), Sandra Regina mudou-se com os pais para Campo Grande em 1976, onde concluiu os estudos. É formada em Direito pela Faculdade Fucmat, atual Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), no ano de 1984.

Dois anos depois, foi aprovada em concurso público para o cargo de servidora do TJMS. Embora não atuasse diretamente com julgamentos, usava o tempo livre para estudar votos e decisões de desembargadores, o que despertou seu interesse pelo Judiciário.

Em 1990, ingressou na Escola da Magistratura e, após concluir o curso, tomou posse como juíza em 3 de setembro de 1992.

Em 1994, tornou-se a primeira mulher titularizada na comarca de Costa Rica, permanecendo por quatro anos. Em seguida, foi promovida para Miranda em 1998. Já em 2001, assumiu a 5ª Vara do Juizado Especial de Campo Grande, instalada na UCDB, o que representou um retorno simbólico à instituição onde se formou e mais tarde passou a lecionar.

Permanecendo na área dos Juizados Especiais — segmento que considera essencial para o acesso à Justiça —, ela atuou até 2018, quando a 5ª Vara foi transferida para o Centro Integrado de Justiça (Cijus). Lá, trabalhou por quatro anos como diretora.

Sandra Artioli também teve participação destacada nas Turmas Recursais e no Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, além de ter exercido funções relevantes na Justiça Eleitoral.

Em 2023, tomou posse como juíza-membro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), acumulando a diretoria da Escola Judiciária Eleitoral (EJE-MS), onde desenvolveu projetos voltados à educação e formação cidadã.

Durante sua trajetória, também presidiu a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão e a Comissão de Enfrentamento ao Assédio Sexual e Moral, reafirmando seu compromisso com a ética e a valorização humana dentro do Judiciário.

