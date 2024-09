TRE-MS altera locais de votação em Campo Grande e interior

Com o objetivo de facilitar o acesso dos eleitores, algumas seções eleitorais em Mato Grosso do Sul foram alteradas e entrarão em vigor nas eleições municipais marcadas para o dia 6 de outubro. As mudanças afetam não apenas Campo Grande, a capital, mas também diversas cidades do interior do estado.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), os eleitores devem ficar atentos às alterações, pois algumas delas são específicas para as Eleições de 2024, enquanto outras se tornam definitivas.

A Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores consultem seu local de votação com antecedência. Essa verificação pode ser realizada no site da Justiça Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título, que também pode ser utilizado como documento oficial no dia da votação, desde que contenha a foto do eleitor.

Veja os novos locais de votação:

