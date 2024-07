TRE-MS moderniza processos eleitorais com ferramenta de IA

Vinícius Santos com informações do TRE-MS

Em busca de maior agilidade e produtividade na prestação jurisdicional, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) implementará o uso de inteligência artificial nas Eleições Municipais de 2024. A ferramenta escolhida é o JANUS, desenvolvida pelo TRE da Bahia, que utiliza robôs para executar tarefas ordinárias, simples e repetitivas, anteriormente realizadas pelos servidores.

A ferramenta JANUS funciona em conjunto com a plataforma Sinapses do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Esta plataforma classifica as peças processuais através de inteligência artificial, usando algoritmos de aprendizagem supervisionada. Após o processamento das peças pelo JANUS, o Sinapses retorna a informação da classificação para cada peça, permitindo que o JANUS decida o próximo passo no fluxo de automação processual.

Para o Registro de Candidaturas de 2024, o grupo gestor do JANUS do TRE-MS selecionou cinco rotinas a serem executadas: certidão, tramitação ao Ministério Público, sentença, código de julgamento e trânsito em julgado dos pedidos.

Até o momento, 25 tribunais eleitorais, além do TRE da Bahia, já aderiram ao sistema JANUS.

