Trio vai a júri por assassinato de detento em presídio de Campo Grande

Três detentos serão levados a julgamento popular em Campo Grande, conforme decisão da Justiça. Higor Eduardo Franco, Talisson da Silva Nascimento e Vandelson Britez Machado são acusados pelo homicídio de Célio Aparecido da Silva Santos, ocorrido em 13 de outubro de 2023, dentro do Instituto Penal da cidade.

Segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, os três agressores e a vítima estavam na mesma cela quando Célio foi violentamente espancado e enforcado. A promotoria alega que o crime foi motivado por discordâncias pessoais, pois os acusados contestavam a liderança autoproclamada por Célio no local.

O laudo necroscópico revelou múltiplas lesões e confirmou asfixia como causa da morte. Durante o processo, Higor confessou o crime na fase policial, mas optou por permanecer em silêncio durante o julgamento. Talisson permaneceu calado em ambas as fases, enquanto Vandelson admitiu o delito em juízo, detalhando o ocorrido.

Os depoimentos das testemunhas Edson José Alves dos Santos e Daniel Gamarra Dorileo apontaram unanimemente os três acusados como responsáveis pelo homicídio, afirmações corroboradas pela testemunha Rômulo Teixeira Marcelo, delegado de polícia.

A decisão de pronúncia foi proferida pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Não havendo recursos por parte dos réus, a data do julgamento deve ser marcada.

