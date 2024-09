Filhote de macaco-prego resgatado em incêndio no Pantanal recebe cuidados em hospital

Um filhote de macaco-prego, batizado de Fênix, foi resgatado das cinzas de um incêndio florestal no dia 13 de setembro, na região pantaneira do Salobra, em Miranda.

O resgate foi realizado por equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e do Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal (Gretap), que estavam monitorando as áreas devastadas pelas chamas no Pantanal.

O filhote chegou ao Hospital de Animais Silvestres Ayty no dia 16, após tratamento inicial na base de Miranda. Fênix agora está sob os cuidados intensivos do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande.

Devido à sua idade, o macaco-prego precisa de cuidados especializados, incluindo alimentação com mamadeira a cada duas horas e constante aquecimento, similar aos cuidados com um bebê humano. A equipe do CRAS está monitorando o animal de perto, incentivando-o a defecar e urinar e garantindo um ambiente aquecido.

Aline Duarte, gestora do hospital, comentou sobre a complexidade do tratamento: "O cuidado com animais silvestres é extremamente delicado e exige muita atenção. Estamos alimentando o macaco de duas em duas horas. Ele foi encontrado ainda com o cordão umbilical, como um bebê."

Escreva a legenda aqui

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também