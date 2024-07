Governo Federal libera R$ 137 milhões para ações contra incêndios no Pantanal

O Pantanal contará com mais R$ 137,6 milhões para as ações de prevenção e combate aos incêndios florestais. Em Mato Grosso do Sul, o trabalho é realizado em parceria entre o Governo do Estado e o Governo Federal na Operação Pantanal 2024, que agora vai receber recursos federais extras.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, se reuniu na manhã desta sexta-feira (12) com o Governo do Estado e anunciou o reforço financeiro para o combate ao fogo no Pantanal.

A medida provisória editada pelo Governo Federal liberou o recurso para as atividades, que envolvem o combate direto ao fogo por terra e ar, aquisição de equipamentos e suprimentos, transporte e logística, entre outros trabalhos de apoio.

"Esse foi o compromisso que assumimos, liberar o recurso que fosse necessário", disse a ministra durante a reunião. Conforme a medida federal, R$ 72,3 milhões serão alocados no Meio Ambiente, R$ 59,7 milhões na Defesa e R$ 5,7 milhões na Segurança.

Os R$ 137,6 milhões liberados em crédito extraordinário se somam aos R$ 100 milhões em crédito ordinário destinados em junho. Ambos os valores são gerenciados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática (MMA), Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e Ministério da Defesa.

O encontro contou com a presença dos secretários estaduais Jaime Verruck (Meio Ambiente e Desenvolvimento), Flávio César de Oliveira (Fazenda) e Ana Ali (Procuradoria-Geral).

Incêndios no Pantanal

Segundo os números do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), desde o começo de 2024 até 9 de julho, 594 mil hectares foram queimados no Pantanal Sul-mato-grossense, o que corresponde a 6% do total de 9 milhões de hectares da região pantaneira no Estado.

A Operação Pantanal 2024 já contou com a atuação de 516 bombeiros militares de Mato Grosso do Sul, fora a mobilização do Ibama, ICMbio, PrevFogo, Força Nacional e Forças Armadas, com mais de 400 integrantes se revezando no combate.

Além disso, a ação conta com 11 aeronaves de combate ao fogo, incluindo aviões modelo Air Tractors e helicópteros estaduais e federais, e o cargueiro KC-390 da Força Aérea. A estrutura ainda recebe o apoio de 39 veículos, entre caminhonetes, caminhões e lanchas.

