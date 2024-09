Lula reconhece falta de preparação para incêndios no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira, (17), que o governo federal não estava preparado para a quantidade de incêndios que acontecem em todo o Brasil. “O dado concreto é que a gente não estava 100% preparado para cuidar desse tipo de coisa”, disse Lula

A fala foi dita em reunião com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. Lula ainda afirmou que são poucos os estados brasileiros que têm "preparação".

O presidente também afirmou que há fortes indícios de que partes desses incêndios sejam criminosos. Sem citar nomes, o Lula cogitou a possibilidade de os incêndios serem “políticos”.

“Fomos fazer uma visita em três cidades na Amazônia e, na volta, no que parece uma provocação, encontramos vários focos de fogo. Talvez isso seja por causa da COP-30 no Brasil, pela performance do Brasil na discussão ambiental ou por motivos políticos. A gente não sabe, não pode acusar, mas há suspeita”, disse o presidente.

