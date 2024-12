Pesquisador se depara com onças-pintadas às margens da BR-262, em MS

Diego Viana, um pesquisador pantaneiro, acabou tendo um encontro para lá de inesperado ao flagrar um casal de onças-pintadas às margens da BR-262, em um trecho entre as cidades de Miranda e Corumbá.

Segundo Diego, que postou o flagra dos animais em seu perfil no Instagram, apesar do belo e raro encontro, a situação era preocupante, já que os animais estavam próximos da rodovia e poderiam ser atingidos por veículos em alta velocidade.

“Reduzi a velocidade, encostei com segurança no acostamento e liguei o pisca-alerta para tentar iluminar os animais e alertar outros motoristas. Apesar disso, por pouco essas onças não foram atropeladas”, relatou o pesquisador na publicação.

Em sua publicação, ele ainda alertou que a BR-262, que liga as cidades de Vitória, no Espirito Santo, com Corumbá, no interior do Estado e próxima da fronteira com a Bolívia, é uma das rodovias brasileiras com o maior índice de atropelamento de fauna no país.

“Desta vez, as onças se salvaram. Mas, infelizmente, muitos outros animais não têm a mesma sorte”, lamentou.

Diego ainda pediu aos motoristas que tenham cuidado nas rodovias, principalmente em Mato Grosso do Sul, um Estado rico em fauna local. “Reduza a velocidade. Respeite as sinalizações. Ajude a conservar a biodiversidade do Pantanal.”

Confira o encontro raro com o casal de onças-pintadas:

