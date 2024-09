Prefeitura distribuirá 15 mil mudas de árvores frutíferas no Dia da Árvore

Dia 21 de setembro será celebrado o Dia da Árvore, pensando nisso, a prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), promoverá a distribuição de mudas e o Encontro Municipal de Arborização Urbana.

Na próxima sexta-feira (20), será realizado o Encontro Municipal de Arborização Urbana, um evento em celebração à floresta urbana, onde serão abordados temas como a importância das árvores no ambiente urbano; os critérios para o reconhecimento "Tree City of the World" (Campo Grande é reconhecida mundialmente como uma Tree City of the World); e o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU).

O Encontro é voltado ao público interessado no tema, e será realizado no Centro de Educação Ambiental Leonor Reginato Santini - CEA Polonês. E terá início às 8h. As inscrições podem ser feitas por aqui, e a programação pode ser consultada clicando aqui.

E no dia 21, a partir das 07h30, como forma de estimular o plantio, a Prefeitura realizará a distribuição de 15 mil mudas de árvores frutíferas na Rua Barão do Rio Branco, esquina com a Rua Arthur Jorge (ao lado do Paço Municipal), em sistema drive thru.

