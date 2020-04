Ao vivo, Paulo Passos falará sobre atuação à frente do MP

O procurador-geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Paulo Cezar dos Passos, estará ao vivo no JD1 Notícias na próxima quarta-feira (22), para falar sobre sua atuação a frente do Ministério Público.

Passos assumiu a chefia do MP, pela primeira vez, em 2016 e foi reconduzido ao cargo em 2018. Com a eleição do novo procurador-geral de Justiça, Alexandre Magno, no último dia 5 e nomeação no dia 8, Passos fica no comando do MP até o dia 4 de maio, quando Magno será empossado.

Ao todo, foram quatro anos a frente do Ministério Público, de ações que o procurador-geral relembrará e abordará outros assuntos durante a entrevista que vai ao ar a partir das 17, pelo Facebook do JD1 Notícias.

