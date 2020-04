Nomeação de Alexandre Magno para comandar o MP sai amanhã

A nomeação do promotor de Justiça, Alexandre Magno Lacerda, como procurador-geral de Justiça (PGJ), de Mato Grosso do Sul, será publicada nesta terça-feira (8), no Diário Oficial do Estado (DOE).

Magno foi escolhido pelo governador Reinaldo Azambuja para chefiar o Ministério Público de Mato Grosso do Sul no biênio 2020/2022, após vencer seus colegas Paulo César Zeni e Ricardo de Melo Alves, na eleição da lista tríplice ocorrida na última sexta-feira (3). A nomeação de Alexandre já tinha sido antecipada pelo JD1 Notícias no dia da eleição.

A posse do novo procurador-geral de Justiça está prevista para o dia 4 de maio. Magno será o primeiro promotor de Justiça a comandar o MP-MS.

Deixe seu Comentário

Leia Também