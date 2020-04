Reinaldo alerta para necessidade de melhorar isolamento

Mato Grosso do Sul registrou a segunda pior taxa de isolamento social do Brasil, ficando atrás apenas de Tocantins. Os dados foram divulgados pela InLoco, nesta terça-feira (7), e monitorados por geolocalização.

Com média de 48,20% da taxa de isolamento registrada nesta segunda-feira (6), o estado perde apenas para Tocantins com taxa de 46,70%.

O monitoramento por geolocalização coloca Campo Grande como a 36° cidade do estado no ranking, com 47,90% da taxa de isolamento nesta segunda. No comparativo com o mesmo dia de semanas anteriores, o isolamento foi o menor de todos. A segunda-feira (30.3) registrou taxa de isolamento de 49%, enquanto a segunda (23.3) foi de 55%.

O comportamento tem sido o mesmo na maior parte dos municípios, ficando a maioria abaixo dos 60% de distanciamento social.

Os piores municípios do ranking são Santa Rita do Pardo com 36,50% e Jardim com 39,70%. A melhor taxa se mantém com Bela Vista com 73,10%, seguido de Coronel Sapucaia com 67,40%.

Diante das estatísticas que apontam para um possível pico da pandemia em MS que pode sobrecarregar o sistema de saúde, o governador Reinaldo Azambuja reforça a gravidade da situação.

“O pico da infestação no Brasil está previsto para abril e maio. Quanto mais ficarmos restritos ao ambiente familiar, menos pessoas contaminadas. Manter a vigilância, manter o isolamento é essencial para que possamos ultrapassar esse momento mais crítico. E o mais importante, dando suporte aquelas pessoas que necessitam da internação na rede pública estadual em todas as regiões do estado”, destaca.

Deixe seu Comentário

Leia Também