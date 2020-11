Parabéns aos Candidatos!

Ser político não é fácil. Fácil é ficar em casa em frente ao computador criticando tudo e acusando a todos. Ser político é ter a humildade para PEDIR apoio e votos. Ser político é ter que de tanto em tanto prestar contas do seu trabalho ao eleitor. Ser político é não ter dia nem hora para exercer sua atividade. Ser político é perder o Direito a Presunção da Inocência, já que o Pré-julgamento é um mau hábito do qual até pessoas razoavelmente instruídas e inteligentes tem dificuldade de se afastar. Ser político é conviver com a intolerância dos que pensam que a vida é um campo de batalha e onde a lucidez e a busca de consensos são vistas com coisas indesejáveis. Ser político, infelizmente, muitas vezes é não expor sua opinião por medo do que os seus “colegas de grupo” podem pensar. Mas ser político é também exercer uma das mais nobres funções que a Democracia reservou ao ser humano e conviver também com pessoas que reconhecem a sua importância.

A Democracia não existe sem políticos.

Viva a Democracia!!!

Viva a Política!!!

