Menu
Menu Busca sábado, 06 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Opinião

Desinformação eleitoral e inteligência artificial: os novos limites da liberdade de expressão

06 dezembro 2025 - 08h14Vinícius Monteiro Paiva    atualizado em 06/12/2025 às 08h18
Advogado especialista em Direito Eleitoral, Vinicius MonteiroAdvogado especialista em Direito Eleitoral, Vinicius Monteiro   (Divulgação)

A principal ameaça às eleições brasileiras já não vem do abuso econômico nem da corrupção tradicional. Hoje, ela se propaga na velocidade de um clique: a desinformação. As chamadas fake news se transformaram em instrumentos de manipulação da opinião pública, corroendo a confiança no processo democrático.
Com o avanço da inteligência artificial, surgem novas formas de falsificação — como os deepfakes, vídeos e áudios criados artificialmente para enganar o eleitor. Essa tecnologia amplia o potencial de dano à lisura eleitoral e exige respostas institucionais firmes.

Atento a essa realidade, o Tribunal Superior Eleitoral alterou a Resolução n. 23.610/2019, inserindo o art. 9º-C, que veda o uso de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos inverídicos ou descontextualizados, sempre que tais conteúdos tenham potencial de desequilibrar o pleito ou comprometer a integridade do processo eleitoral.

A jurisprudência segue essa linha. No AgR-AREspE nº 0600587-84.2024.6.08.0006 e no REspe nº 0601756-20.2022.6.00.0000, o TSE reafirmou que a liberdade de expressão não pode servir de escudo para a fraude informacional, punindo candidatos que divulgaram notícias falsas em contexto eleitoral.

Ainda assim, o combate à desinformação requer cautela. A liberdade de expressão, garantida pelos arts. 5º, IV, e 220 da Constituição, não pode ser restringida sob o pretexto de proteger o eleitor. A censura prévia seria retrocesso inaceitável. 

Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política, pilares de uma Democracia representativa, somente se consolidam em um ambiente de plena transparência, que assegure a livre manifestação e o debate crítico das mais diversas opiniões acerca dos temas de interesse público e dos próprios governantes — os quais, como advertia o Justice Holmes, nem sempre serão “estadistas iluminados”. Daí a importância, segundo seu conhecido pragmatismo, do exercício da chamada politics of distrust — a política da desconfiança — como elemento essencial à formação do pensamento individual, à autodeterminação democrática e ao efetivo exercício dos direitos de sufrágio, oposição e fiscalização das instituições governamentais.

De maneira clara, o caminho adequado é o da responsabilização proporcional, com observância do devido processo legal e distinção entre crítica legítima e propaganda dolosamente falsa.

As plataformas digitais, por sua vez, têm dever de cooperação. Devem atuar preventivamente para conter a difusão de conteúdos fraudulentos, sem comprometer o livre debate político.

Nas eleições de 2026, a Justiça Eleitoral enfrentará o desafio de equilibrar tecnologia e democracia. Se o remédio contra a desinformação não pode ser a censura, também é certo que a omissão custará caro: a própria legitimidade do voto.

Vinícius Monteiro Paiva
Advogado. Especialista em Direito Público e Eleitoral.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bosco Martins, jornalista e escritor
Opinião
Opinião: 'O Agente Secreto' e a sensação de 'já acabou?'
Imagem ilustrativa
Opinião
OPINIÃO - MS Cannabis: ciência, futuro e oportunidade
Foto: Fernando Donasci/MMA
Opinião
Opinião - COP30: Um chamado global que começa em cada gesto nosso
Eles voltavam da escola
Polícia
VÍDEO: Motorista atropela duas crianças e foge sem prestar socorro em Três Lagoas
Sistema do TJMS -
Justiça
Justiça de Sidrolândia será a primeira a usar novo sistema eproc do TJMS
Ilustrativa
Opinião
OPINIÃO: O novo desafio da educação
Corpos em área de mata foram levados para a praça da comunidade
Justiça
Defensoria do RJ aciona o STF após ser impedida de acompanhar perícias de mortos
Advogado especialista em Direito Eleitoral, Vinicius Monteiro
Opinião
OPINIÃO: Fidelidade partidária e os novos contornos para 2026
Queimadas em Mato Grosso do Sul caem mais de 90% no Pantanal
Opinião
OPINIÃO: Cerrado ferido, Pantanal em respiro: o que dizem as chamas que se apagam
Alir Terra Lima -
Cidade
Santa Casa: Descumprimento de contrato e dívida mensal de R$ 12 mi ameaçam assistência

Mais Lidas

Dupla foi presa em flagrante pelo homicídio
Polícia
Mulher foi assassinada na BR-262 pela prima após descobrir drogas em guarda-roupa
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso
Mária de Fátima, morta pela prima e jogada na BR-262, em Campo Grande
Polícia
Morta pela prima, mulher se refugiava na Capital após fugir de violência doméstica em MG
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica
Cidade
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica