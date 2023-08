Opinião: Nova fronteira de crescimento do Brasil

O investidor pode escolher o motivo: o maior investimento per capita do país; o salto nacional mais expressivo de crescimento da indústria de transformação; o segundo maior PIB projetado; a terceira menor taxa de pobreza; o quarto menor desemprego; um dos cinco estados mais transparentes do Brasil e o sétimo em competitividade. Os argumentos são muitos para apontar o Mato Grosso do Sul como uma nova fronteira de crescimento sustentado e sustentável do Brasil e um dos estados mais promissores do país.



São quase R$ 70 bilhões em novos investimentos privados acontecendo agora, em um poderoso processo de agroindustrialização, agregando valor à terceira maior produção de carne bovina; à quinta de soja; à

quarta de milho. E o segundo estado em produtos florestais e o maior polo de producão de celulose do continente, com resultados exponenciais, alta produtividade e recordes seguidos de safras.



A vocação histórica para a produção se potencializa com um ousado programa de concessões. Com ele, seremos o primeiro estado do Brasil a universalizar o saneamento básico; vamos interligar todos os municipios com uma infovia digital (7.000 quilômetros de fibra ótica); 600 km de rodovias concedidas e 900 km em estudo; 787 km de hidrovias; portos secos; e très grandes projetos ferroviários (Malha Oeste, Nova Ferroeste e Malha Norte) além da Rota Bioceânica, ligando MS a Paraguai, Argentina e Chile -r a tão sonhada saida pelo Pacifico (encurtando 5.400 km, ou quase duas semanas, o caminho para a Ásia).



Tudo isso vem acontecendo agora sob uma nova estratégia de desenvolvimento regional, baseada na progressiva mudança da matriz econômica, em busca da sustentabilidade da produção. Por isso o MS foi pioneiro na conclusào de seu inventário de gases de efeito estufa; o primeiro a negociar créditos de carbono no Pantanal sul-mato-grossense; o que tem a maior área integrada de pecuária, lavoura e floresta e é referência em programas inovadores que aliam produção orgânica e proteção ambiental, remunerando produtores pelas melhores práticas.



Também está no Pantanal um dos programas mais vistosos neste campo - O Ilumina Pantanal, que levou energia limpa, para abastecer mais de 2.000 familias e comunidades isoladas.



No horizonte de curto prazo, o foco é em uma ideia-força fundamental: redução drástica de custos e desperdícios, combate à ineficiência (lentidão, burocracia e leniência) e prevenção efetiva aos riscos de

corrupção. Por isso, os nossos compromissos assumidos com a população foram transformados em contratos de gestão setoriais, com recursos suficientes, metas, prazo e controle de resultados, sob vigilância atenta e rigorosa de uma grande rede de compliance no serviço público, devolvendo à sociedade, em forma de investimentos e serviços de qualidade, os impostos pagos com o sacrificio das empresas e dos cidadãos.

É assim que o Mato Grosso do Sul está se tornando um estado agroambiental, mais próspero, verde, inclusivo e digital.

