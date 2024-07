Ação da Sejuv oferta vagas de emprego e estágio na sexta-feira (5)

Mais uma ação do projeto Empreg@Juv acontece nesta sexta-feira (5), a partir das 8h até às 11h30 em Campo Grande no edifício da Secretaria no 3° andar do Edifício Marrakech.

Através da parceria com a Fundação Municipal do Trabalho (Funsat), a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), oferta vagas de emprego e estágio, como o direito, administração e educação física. Além de vagas para assistente administrativo, assistente de produção, estoquista, entre outros.

O evento é aberto ao público e para participar é necessário preencher os dados disponíveis no link: https://sejuvcg-sejuv-acao-empregabilidade.site.builderall.net/

Conforme a secretária Municipal da Juventude, Michele Ferreira, o Empreg@Juv, beneficiará jovens não só a região central, mas das sete regiões de Campo Grande, com o projeto nos bairros. “A Secretaria também conta com um polo da Funsat, dentro do Centro de Referência, oferecendo atendimentos diários, proporcionando oportunidades aos jovens como menor aprendiz, estágio e emprego”.

As empresas parceiras da ação são: Skill, Odontoclinic, Comper, CIEE, Nelson Wilians Advogados, Pró Estágio, Fort, Instituto Joao Bittar e Estágios MS e Funsat.

