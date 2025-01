Ajudando empreendedores, 'Mutirão do MEI' segue até dia 31 em Campo Grande

O 'Mutirão do Mei', ação organizada pelo Sebrae-MS e a Prefeitura de Campo Grande, começou nesta segunda-feira (20), mas a iniciativa deve se prolongar até o dia 31 de janeiro. Essa é uma forma de atrair os empreendedores para sanar dúvidas ou se regularizar.

Na cidade, estão sendo colocados à disposição dos empreendedores, 12 pontos para atendimento. O objetivo é apoiar os microempreendedores individuais no pedido de adesão ou reenquadramento ao Simples Nacional que vai até o final do mês.

O mutirão também oferece serviços como formalização, alteração, cadastral e baixa de MEIs, além da emissão da Declaração Anual de Faturamento (DASN-SIMEI) e emissão de guias para pagamento dos tributos mensais referente ao MEI.

Para solucionar a situação de cada microempreendedor, a ação traz um atendimento personalizado.

"É importante que os empresários participem, busquem orientação e regularizem a situação da empresa junto a Receita Federal. Nosso intuito é estar perto do empreendedor e ajudá-lo a começar o ano com as contas em dia. O Sebrae está pronto para atender a todos de forma gratuita e com qualidade, basta o empresário buscar o ponto mais próximo", finaliza o diretor-superintendente do Sebrae-MS, Claudio Mendonça.

Ao oferecer orientações sobre as exigências fiscais e até o envio do pedido de opção pelo Simples Nacional à Receita Federal, a proposta do Sebrae é assegurar com que os negócios permaneçam regulares e competitivos no mercado.

Saiba onde encontrar atendimento em Campo Grande:

Sede do Sebrae/MS – Av. Mato Grosso, 1661 | Horário: 8h às 17h

Sebrae Parati/Aero Rancho – Rua da Divisão, nº545 – Jardim Parati | Horário: 8h às 17h

Sala do Empreendedor CRAS São Conrado (Norman Edward Hanson) – Rua Livino Godói, nº777, Jardim São Conrado | Horário: 7h30 às 11h e 13h às 17h

Sala do Empreendedor Márcio Covas – Rua Leandro S. Salina, nº668, Residencial Mário Covas | Horário: 7h30 às 11h e 13h às 17h

Sala do Empreendedor Zé Pereira – Rua Eugênio Perón, nº676, Jardim Zé Pereira | Horário: 7h30 às 11h e 13h às 17h

Sala do Empreendedor Semades (Francisco Giordano Neto) – Rua Dr. Antônio Alves Arantes, nº263, Chácara Cachoeira | Horário: 7h30 às 11h e 13h às 17h

Supermercado Pires – Rua Jerônimo de Albuquerque, nº2336, Sala 8, Nova Lima | Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho – Rua Mal. Rondon, nº2655, Centro | Horário: 8h às 16h

Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) – Rua 15 de novembro, nº390, Centro | Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Pátio Central Shopping – Rua Mal. Rondon, 1380, Centro | Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Distrito de Anhanduí – Atendimento no dia 23/01 na Associação de Moradores de Anhanduí (AMDA) – Rua Iporanga nº2115 | Horário: 8h às 14h

Distrito de Rochedinho – Atendimento no dia 24/01 na Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco – Rua Guia Lopes, nº340, Bom Fim | Horário: 8h às 14h

