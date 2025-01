Arauco abre vagas para operação florestal em Mato Grosso do Sul

A empresa Arauco abriu um processo seletivo para o preenchimento de 105 vagas em Mato Grosso do Sul, para atuar na operação florestal em Água Clara, Cassilândia, Inocência e Paranaíba. As vagas disponíveis são para as funções de líder florestal com 5 vagas, auxiliar florestal com 50 vagas e operador florestal I com mais 50 vagas.

O processo seletivo será realizado com o apoio de agências especializadas, como o Posto de Atendimento ao Trabalhador e a Casa do Trabalhador, nos dias 21 e 23 de janeiro. As seleções ocorrerão em Paranaíba, Selvíria e Ilha Solteira, interior de São Paulo.

Há vários benefícios que o trabalhador poderá receber, entre plano de saúde, vale-alimentação e outros. Os interessados devem comparecer na data, horário e local informados para o processo seletivo, levando documentos pessoais como: RG e CPF ou CNH, no caso de vagas para motoristas e currículo atualizado.

Veja os locais de seleção:

Selvíria - MS

Data: 21/01 (terça-feira), às 13h

Local: Balcão de Empregos - Av. Prof Mariluce Rosa Torres Lallucci, 900

Paranaíba - MS

Data: 23/01 (quinta-feira), às 8h

Local: Escritório Arauco - R. Orlando Colli, 342 - Pq Industrial

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também