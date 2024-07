CCR tem 27 vagas de emprego em várias cidades do Estado; confira

A CCR MSVia, responsável pela gestão da BR-163 em Mato Grosso do Sul, anunciou nesta sexta-feira (12) a abertura de 27 novas oportunidades de trabalho para atuação nos municípios ao longo da rodovia federal.

Com vagas para Pessoas com Deficiência, as vagas ofertadas oferecem benefícios como vale refeição ou alimentação, assistência médica, seguro de vida, participação nos lucros, day off de aniversário e gympass.

Interessados devem acessar o portal do Grupo CCR e clicar no link ‘Trabalhe Conosco’, ao final da página, no canto direito, onde devem selecionar a vaga desejada. Também é possível enviar o currículo pelo WhatsApp, no número (67) 99609-1663 , ou através do e-mail [email protected] .

Confira a lista de vagas disponíveis e requisitos:

Operador(a) de Pedágio – 2 Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Cidades: Sonora e Naviraí

Requisitos: Ensino Fundamental completo e ter disponibilidade para atuar por escala e turno.

Motorista APH (Atendimento Pré-Hospitalar) – 6 vagas

Cidade: Sonora, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso e Campo Grande.

Requisitos: Ensino Médio completo, CNH D ou E, curso de condutor de veículo de emergência e ter disponibilidade para atuar por escala 24×72.

Operador(a) de Tráfego I – 8 vagas

Locais: Anhanduí, Campo Grande, Nova Alvorada do Sul e Bandeirantes

Requisitos: Ensino Fundamental completo, CNH C, D ou E, ter disponibilidade para atuar por escala e turno.

Socorrista APH (Atendimento Pré-Hospitalar) – 2 vagas

Cidade: Bandeirantes e Rio Verde de Mato Grosso

Requisitos: Ensino Médio completo, ter disponibilidade para atuar por escala 24×72

Operador(a) de Pedágio – 8 vagas

Cidade: São Gabriel do Oeste, Jaraguari, Sonora, Naviraí e Campo Grande.

Requisitos:

Ensino Fundamental completo, ter disponibilidade para atuar por escala e turno

Líder de Enfermagem – 1 vaga

Cidade: Douradina

Requisitos: Ensino Superior Completo em Enfermagem, Coren ativo, CNH B, Disponibilidade para atuar por escala 24×72, ter disponibilidade para residir em Naviraí, Juti ou Itaquiraí.

