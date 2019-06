Concurso oferece mais de 600 vagas na área da saúde

A Prefeitura de Campo Grande publica, na segunda-feira (10), o edital de abertura das inscrições para o concurso público de provas e títulos para cargos do quadro permanente de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), com mais de 600 vagas de nível superior e médio. Os salários podem chegar a R$ 25 mil.

Há oito anos sem concurso na área, o certame irá suprir as necessidades, principalmente de médicos, contribuindo assim para melhorar a qualidade da assistência prestada à população. As 633 vagas serão distribuídas em 49 diferentes cargos, com 40 vagas para o nível superior, oito para o médio e uma para o fundamental.

O prefeito Marquinhos Trad destacou a importância do concurso para a melhoria no atendimento à população. “Esse concurso vai cumprir mais uma meta da nossa gestão, que é levar mais qualidade de vida para a população, aumentando o número de profissionais na saúde depois de oito anos de espera e, assim, melhorando o atendimento e serviço prestado”, disse.

O quadro será ser preenchido por médicos, em 37 especialidades; enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos, veterinários, técnicos em enfermagem e assistentes de serviços em saúde, entre outras funções, além da reserva de vagas para pessoa com deficiência (PcD), negros e índios, na forma disposta em lei. As informações para os interessados serão publicadas no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) e a remuneração pode chegar a R$ 25.927,13.

“A maioria dos profissionais que atuam no atendimento à população é contratada e não possui vínculo estatutário com o município. Com a vinculação destes profissionais teremos a possibilidade de repor as necessidades, melhorando, assim, a composição das escalas o que, por sua vez, irá refletir na assistência para a população. O concurso será importante para que possamos regularizar o corpo clínico, complementando o quadro de funcionários e oferecer um bom serviço ao paciente”, disse o secretário de saúde José Mauro de Castro Filho.

O concurso público terá validade de dois anos, prorrogável por igual período, no interesse do município de Campo Grande. As vagas que surgirem durante a validade do concurso poderão ser providas por candidatos aprovados e classificados, além das vagas oferecidas, observada a ordem de classificação, no interesse e conveniência do município.

“O objetivo é oxigenar o quadro de servidores e melhorar o serviço. Democratizar o acesso ao serviço público, promover redução de despesa previdenciária, em 33%. Com o concurso deixamos de contratar médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem e odontologia, por exemplo, e, ao invés de repassar 22% para o INSS, a gente começa a recolher 11% para o IMPCG. Se considerarmos essa diferença, tenho 33% de economia na folha de pagamento, por profissional”, completou o secretário de municipal de gestão, Agenor Mattiello.

Os candidatos ainda poderão requerer isenção de taxa de inscrição se estiverem em conformidade com a lei complementar municipal, se desempregado, em situação de carência econômica, doador de sangue, medula óssea, doador ou receptor de rim, sendo residente na capital.

O certame será conduzido pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon) e as inscrições serão feitas somente pela internet, no site www.selecon.org.br.

