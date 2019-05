Concurso público da PM e Bombeiros: candidatos têm até hoje para preencher ficha da Investigação Soc

Os candidatos que prosseguem participando do concurso público para preenchimento de vagas na Polícia Militar (PMMS) e no Corpo de Bombeiros (CBMMS) têm até às 17h deste domingo (26.5) para preencher a ficha referente a fase do concurso que é a da Investigação Social.

O Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (24.5) trouxe os editais contendo ensalamento para entrega do Formulário de Informações Preliminares para etapa de Investigação Social dos concursos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

A entrega de documentação ocorrerá entre os dias 27 de maio e 7 de junho no Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (CEPAF/PMMS), situado na Rua Marina Luiza Spengler, n. 240, Residencial Ana Maria do Couto em Campo Grande, em datas e horários especificados em edital.

Os candidatos deverão preencher todos os campos e informações solicitadas na ficha disponível na área restrita do candidato no site da Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e a Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems), que estará disponível até as 17 horas de domingo (26.5). O formulário deverá ser assinado e entregue junto com as certidões e documentos listados nos editais.

Os editais do ensalamento podem ser conferidos na edição n. 9.909 do DOE, que também traz a relação nominal de habilitados para o Teste de Aptidão Física (TAF) que ocorrerá neste final de semana em Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também