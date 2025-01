Concursos públicos marcam presença em 2025; confira lista

Com 2025 começando, também se inicia a preparação dos ‘concurseiros’ de plantão que querem garantir a tão sonhada vaga de emprego como concursado, e este ano promete vir forte nesse quesito.

Vale lembrar que as inscrições para alguns dos concursos terminam nos próximos dias, e agilidade no processo é essencial para garantir uma vaga nos concursos, com alguns ofertando vagas com salários que passam dos R$ 17 mil.

Alguns desses concursos, no entanto, não contam com vaga em todo o Brasil, sendo necessário se mudar para a cidade de atuação caso o candidato passe em certas vagas.

Confira a lista de alguns dos concursos disponíveis:

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Inscrição: Cebraspe

Prazo para inscrição: de 16 de dezembro de 2024 até as 18h de 3 de janeiro de 2025

Número de vagas: 350

Cargos: analista administrativo e analista ambiental

Salário: R$ 8.817,72

Confira o edital.

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

Inscrição: FGV

Número de vagas: 31

Cargos: nas áreas de analista ambiental, antropologia, arqueologia, arquitetura e urbanismo, educação patrimonial e geoprocessamento

Período de inscrição: de 9 de dezembro de 2024 até as 16h de 7 de janeiro de 2025

Salário: de R$ 6.681,70 até R$ 9.047

Confira o edital.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Inscrição: Cebraspe

Prazo para inscrição: de 16 de dezembro de 2024 até as 18h de 7 de janeiro

Número de vagas: 1027

Cargos: pesquisador, analista, técnico e assistente

Salário: de R$ 2.186,19 até R$ 12.814,61

Confira o edital.

Ministério da Previdência Social (MPS)

Inscrição: Cebraspe

Prazo para inscrição: 23 de dezembro de 2024 até as 18h de 9 de janeiro de 2025

Número de vagas: 250

Cargos: perito médico federal

Salário: R$ 14.166,99

Confira o edital.

Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT 10)

Inscrição: Cebraspe

Prazo para inscrição: de 27 de dezembro de 2024 até as 18h de 17 de janeiro de 2025

Número de vagas: 9

Cargos: analista judiciário de diversas áreas, como engenharia, estatística, história, medicina, serviço social, tecnologia da informação, e técnico na área administrativa e com especialidade de agente da polícia judicial

Salário: de R$ 8.529,65 a R$ 16.035,69

Confira o edital.

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)

Inscrição: FGV

Número de vagas: 545 vagas

Período de inscrição: de 23 de dezembro de 2024 até as 23h59 de 20 de janeiro

Cargos: área médica, assistencial e administrativa

Salário: de R$ 2.707,15 até R$ 17.978

Confira o edital.

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15)

Inscrição: Fundação Carlos Chagas

Número de vagas: cadastro reserva

Cargos: analista judiciário e técnico judiciário

Período de inscrição: de 9 de dezembro de 2024 até as 23h59 de 20 de janeiro de 2025

Salário: de R$ 8.529,65 até R$ 13.994,78 + gratificação

Confira o edital.

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás)

Inscrição: Instituto Consulplan

Número de vagas: cadastro reserva

Período de inscrição: de 9 de dezembro 2024 até as 16h de 23 de janeiro de 2025

Cargos: assistente industrial e de gestão corporativa, técnico industrial e de gestão corporativa, analista administrativo de assuntos corporativos, analista industrial de hemoderivados e biotecnologia

Salário: de R$ 3.808,82 até R$ 8.912,54

Confira o edital.

