Confira a lista de oportunidades oferecidas pela Funtrab

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com 106 ofertas de emprego para atuação em Campo Grande.

Os interessados em preencher as vagas devem comparecer à sede do órgão, na rua 13 de maio, 2773 – Centro, das 7 às 17 horas.

A população deve estar ciente de que as vagas serão preenchidas conforme se apresentam os profissionais aptos. Confira a lista completa das oportunidades e número de vagas oferecidas:

Açougueiro 1

Açougueiro 2

Açougueiro desossador 1

Alinhador de direção 1

Alinhador de direção 1

Analista de marketing 1

Apontador de produção 1

Assistente administrativo 1

Assistente de vendas(PCD) 3

Assistente de vendas 3

Atendente balconista 1

Auxiliar administrativo 1

Auxiliar de escrituração fiscal 1

Auxiliar de estoque(PCD) 3

Auxiliar de faturamento 1

Auxiliar de limpeza(PCD) 3

Auxiliar de limpeza(PCD) 1

Auxiliar de limpeza(PCD) 1

Auxiliar de manutenção predial 1

Auxiliar mecânico de ar condicionado 1

Babá 1

Balconista de açougue 4

Balconista de açougue 2

Balconista de açougue 4

Chapista de lanchonete 1

Consultor de vendas 4

Costureira em geral 1

Cozinheiro industrial 1

Eletricista 1

Eletricista 1

Eletricista de instalações de veículos automotores 1

Empregado doméstico arrumador 1

Empregado doméstico faxineiro 1

Empregado doméstico faxineiro 1

Empregado doméstico faxineiro 1

Engenheiro eletricista 1

Gesseiro 1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 2

Lavador de veículos 1

Mecânico 1

Mecânico de auto em geral 1

Mecânico de automóvel 2

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 1

Mecânico de radiadores 1

Mestre de obras 1

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno 2

Monitor interno de alarmes 3

Montador soldador 1

Operador de empilhadeira 1

Operador de extrusora (química, petroquímica e afins) 1

Operador de retroescavadeira 3

Operador de telemarketing ativo 10

Padeiro confeiteiro 1

Panfleteiro 3

Passador de roupas 1

Passador de roupas em geral 2

Pizzaiolo 1

Supervisor de vendas comercial 1

Supervisor de vendas de serviços 1

Técnico de laboratório de análises clínicas 1

Técnico de refrigeração (instalação) 1

Técnico mecânico em ar condicionado 1

Técnico químico de petróleo 1

Torneiro mecânico 1

Vendedor de serviços 3

Vendedor de serviços 1

