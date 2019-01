Funsat abre vagas com salários de até R$ 2.100,00

Da redação com assessoria

Nesta quinta-feira (24), a Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat) divulgou diversas vagas para diversas áreas de atuação. Os salários variam entre R$ 1.172,00 à R$ 2.100,00. Confiram abaixo as vagas disponíveis e o perfil exigido pelo empregador para cada atuação.

Para a vaga de assistente de marketing, o profissional desenvolverá as atividades administrativas e financeiras relacionadas aos procedimentos operacionais do marketing da empresa. É necessário ter experiência comprovada por meio de registro em carteira ou por meio de referências profissionais. Ter ensino médio completo ou superior cursando ou completo na área. O salário é de R$ 1.172,94 mais vale transporte, vale refeição, assistência médica e registro em CLT.

Para a vaga de auxiliar de escritório o profissional prestará atendimento ao aluno universitário, solucionando pendências, dentre outras demandas do setor. É necessário ter experiência em secretaria de escola ou universidade, desenvoltura para atendimento ao cliente. Possuir conhecimento no Pacote Office. Com ensino médio completo ou superior cursando ou completo em qualquer área. O salário oferecido é de R$ 1.172,94 mais vale transporte, vale refeição, assistência médica e registro em CLT.

Também tem vaga para auxiliar de pessoal, assistente administrativo, consultor de vendas e chefe de serviço de limpeza- ‘supervisor operacional’.



Outras oportunidades podem ser conferidas através do site

http://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas/



Serviço – A Agência de Empregos da Funsat realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

A sede da Funsat está localizada na rua 14 de Julho, 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 3314 -3089

Confira:

Açougueiro 3

Ajudante de açougueiro (comércio) 3

Alinhador de direção 1

Analista de marketing 1

Analista de suporte computacional 1

Assistente de vendas 1

Auxiliar de escritório 2

Auxiliar de estoque 3

Auxiliar mecânico de refrigeração 1

Auxiliar mecânico de refrigeração 1

Azulejista 1

Campeiro – na pecuária 1

Caseiro (agricultura) 1

Churrasqueiro 1

Consultor de vendas 1

Cortador de roupas 1

Cozinheiro de restaurante 1

Digitador 2

Empregado doméstico faxineiro 1

Esteticista 1

Farmacêutico 1

Frentista 1

Funileiro de veículos (reparação) 1

Gerente de frota 1

Gerente de frota 1

Instalador de alarme 1

Manicure 1

Mecânico de auto em geral 1

Mecânico de manutenção de automóveis 2

Mecânico de manutenção de motocicletas 1

Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) 2

Motorista de caminhão 1

Motorista de caminhão 1

Operador de prensa – em olaria 1

Padeiro 1

Pizzaiolo 1

Rastreador de satélite 2

Serigrafista 1

Soldador 1

Técnico de enfermagem 1

Técnico de manutenção industrial 1

Técnico de refrigeração (instalação) 1

Técnico mecânico 1

Técnico mecânico 1

Vendedor de serviços 3

Vendedor interno 1

Vendedor pracista 1

Vendedor pracista 5

Vendedor pracista 1

VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PcD

Ajudante de farmácia 1

Arquivista 1

Atendente de lojas 1

Atendente de lojas 8

Auxiliar administrativo 1

Auxiliar administrativo 4

Auxiliar de almoxarifado 1

Auxiliar de almoxarifado 1

Auxiliar de almoxarifado 1

Auxiliar de estoque 1

Auxiliar de linha de produção 1

Auxiliar de linha de produção 2

Auxiliar jurídico 1

Bilheteiro de cinema 1

Estoquista 2

Jardineiro 4

Operador de caixa 1

Porteiro 1

Recepcionista atendente 2

Servente de obras 1

Servente de obras 1

Servente de obras 1

Técnico de enfermagem 5

Deixe seu Comentário

Leia Também