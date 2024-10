Curso gratuito de eletricista é ofertada pelo Senai e Energisa

O Senai, em parceria com a Energisa, está com 25 vagas abertas para o curso gratuito de Eletricista de Redes de Distribuição na cidade de Rio Verde, em Mato Grosso do Sul.

Os profissionais formados estarão qualificados para executar serviços técnicos, comerciais e de construção e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, sempre conforme a legislação e as normas de qualidade, segurança, saúde e sustentabilidade.

A formação oferecida inclui ensino prático e teórico com uma carga horária total de 350 horas, além de 88 horas dedicadas às Normas Regulamentadoras, que trazem as diretrizes específicas para trabalhos com eletricidade – essa força invisível que move basicamente tudo em nosso mundo.

Requisitos

Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo, CNH categoria B e ter disponibilidade para participar do curso de segunda a sexta-feira, no horário da tarde, além das aulas práticas.

O Senai será responsável por todo o processo seletivo, garantindo que apenas os candidatos aprovados participem da capacitação.

As inscrições podem ser feitas pelo site: sistemafiems.ms.senai.br/eletricista-de-redes-energisa

