Menu
Menu Busca quinta, 18 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Cidade empreendedora - Dez25
Oportunidade

Funsat oferece 1.283 vagas de emprego nesta quinta-feira

A Fundação concentra oportunidades em 143 funções para 161 empresas de Campo Grande

18 dezembro 2025 - 07h30Sarah Chaves
carteira de trabalhocarteira de trabalho  

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta quinta-feira (18), um total de 1.283 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades atendem à demanda de 161 empresas da Capital e abrangem 143 funções distintas. Para participar dos processos seletivos, é necessário que o trabalhador esteja com o cadastro atualizado no sistema da Fundação.

Entre os cargos ofertados estão açougueiro (12 vagas), alimentador de linha de produção (10), atendente de farmácia balconista (14), auxiliar de estoque (17), churrasqueiro (2), fiscal de prevenção de perdas (28), motorista de caminhão (14) e pedreiro (5).

Do total de vagas, 913 são destinadas a treinamentos remunerados, voltados à formação e capacitação de novos profissionais, com oportunidades para auxiliar de padeiro (5), frentista (5), operador de caixa (166), repositor de mercadorias (106), técnico de frutas e hortaliças (2), vendedor interno (10) e vigia (1).

A Funsat também oferece três vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), sendo duas para auxiliar de limpeza e uma para auxiliar administrativo, além de 47 vagas temporárias para contratação imediata.

Os interessados devem comparecer à Agência de Empregos da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, sem intervalo. Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais oficiais da Fundação ou pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Funsat Polo Moreninhas
Oportunidade
Funsat inaugura polo de atendimento nas Moreninhas
Campo Grande tem 1.270 vagas de emprego abertas pela Funsat
Oportunidade
Campo Grande tem 1.270 vagas de emprego abertas pela Funsat
Fachada Funtrab
Oportunidade
Funtrab oferece 3,4 mil vagas de emprego em MS nesta segunda-feira
Explosão por vazamento de gás deixa mulher ferida
Polícia
Explosão por vazamento de gás deixa mulher ferida
O programa já formou centenas de talentos no estado
Oportunidade
Energisa abre vagas de estágio em nove cursos na Capital
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat atende em horário especial nesta sexta com mais de 1,2 mil vagas
Sejuv fica no Shopping Marraket
Oportunidade
Sejuv está com inscrições abertas para oficina gratuita de tranças
Funsat abre 1.252 vagas e mutirão ocorre na sede e no Parque Ayrton Senna
Oportunidade
Funsat abre 1.252 vagas e mutirão ocorre na sede e no Parque Ayrton Senna
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferta vagas para operador de caixa, camareira e atendente de lojas
Curso gratuito de departamento pessoal e RH estão com inscrições abertas na Capital
Oportunidade
Curso gratuito de departamento pessoal e RH estão com inscrições abertas na Capital

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Carros ficaram destruídos
Trânsito
Três pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda