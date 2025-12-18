Funsat oferece 1.283 vagas de emprego nesta quinta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta quinta-feira (18), um total de 1.283 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades atendem à demanda de 161 empresas da Capital e abrangem 143 funções distintas. Para participar dos processos seletivos, é necessário que o trabalhador esteja com o cadastro atualizado no sistema da Fundação.

Entre os cargos ofertados estão açougueiro (12 vagas), alimentador de linha de produção (10), atendente de farmácia balconista (14), auxiliar de estoque (17), churrasqueiro (2), fiscal de prevenção de perdas (28), motorista de caminhão (14) e pedreiro (5).

Do total de vagas, 913 são destinadas a treinamentos remunerados, voltados à formação e capacitação de novos profissionais, com oportunidades para auxiliar de padeiro (5), frentista (5), operador de caixa (166), repositor de mercadorias (106), técnico de frutas e hortaliças (2), vendedor interno (10) e vigia (1).

A Funsat também oferece três vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), sendo duas para auxiliar de limpeza e uma para auxiliar administrativo, além de 47 vagas temporárias para contratação imediata.

Os interessados devem comparecer à Agência de Empregos da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, sem intervalo. Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais oficiais da Fundação ou pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também