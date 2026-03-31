Funsat abre 1,2 mil vagas e faz seleção com entrevistas nesta terça

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece, nesta terça-feira (31), 1.261 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades abrangem 114 profissões e são disponibilizadas por 133 empresas. No mesmo dia, a Agência de Empregos realiza mais uma edição do Emprega CG, com entrevistas presenciais para auxiliar de limpeza, das 8h às 12h, na unidade Centro.

Entre as vagas abertas estão funções como agente de saneamento (10), ajudante de carga e descarga (77), atendente de lojas e mercados (82), auxiliar de cozinha (36), estoquista (26) e pedreiro (17).

Também há oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou não tem experiência. Nesse perfil, aparecem vagas para operador de caixa (76), operador de telemarketing ativo (25), repositor de supermercados (25), frentista (5), padeiro (5) e cozinheiro geral (3).

Para pessoas com deficiência (PCD), são 11 vagas, incluindo repositor de mercadorias (5), empacotador à mão (2), auxiliar de linha de produção (2), além de motorista de caminhão e porteiro.

Para concorrer, é preciso manter o cadastro atualizado na Funsat. O atendimento acontece na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 16h, e no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699, das 7h às 13h.

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