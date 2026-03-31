Menu
Menu Busca terça, 31 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Funsat abre 1,2 mil vagas e faz seleção com entrevistas nesta terça

A ação reúne mais de 130 empresas em Campo Grande

31 março 2026 - 07h30Sarah Chaves

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece, nesta terça-feira (31), 1.261 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades abrangem 114 profissões e são disponibilizadas por 133 empresas. No mesmo dia, a Agência de Empregos realiza mais uma edição do Emprega CG, com entrevistas presenciais para auxiliar de limpeza, das 8h às 12h, na unidade Centro.

Entre as vagas abertas estão funções como agente de saneamento (10), ajudante de carga e descarga (77), atendente de lojas e mercados (82), auxiliar de cozinha (36), estoquista (26) e pedreiro (17).

Também há oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou não tem experiência. Nesse perfil, aparecem vagas para operador de caixa (76), operador de telemarketing ativo (25), repositor de supermercados (25), frentista (5), padeiro (5) e cozinheiro geral (3).

Para pessoas com deficiência (PCD), são 11 vagas, incluindo repositor de mercadorias (5), empacotador à mão (2), auxiliar de linha de produção (2), além de motorista de caminhão e porteiro.

Para concorrer, é preciso manter o cadastro atualizado na Funsat. O atendimento acontece na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 16h, e no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699, das 7h às 13h.

Reportar Erro
Arauco - Niver Inocencia Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Bruno Rezende
Oportunidade
Semana começa com 3.177 vagas de emprego abertas em Mato Grosso do Sul
A seleção será feita por análise de títulos e experiência profissional
Oportunidade
Processo seletivo abre vagas para motoristas de ambulância e transporte escolar na Capital
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Sextou com mais de 1,3 mil vagas de emprego abertas nesta sexta-feira na Capital
Mais de 1,3 mil vagas estão abertas em Campo Grande nesta quinta-feira (26)
Oportunidade
Mais de 1,3 mil vagas estão abertas em Campo Grande nesta quinta-feira (26)
Foto: Elias Campos
Oportunidade
Funsat oferta 1.264 vagas nesta quarta-feira, além de 200 oportunidades exclusivas
Foto: Ilustrativa / PREFCG
Oportunidade
Prefeitura lança seleção para coveiro, pedreiro e outras funções com salário de até R$ 2,6 mil
carteira de trabalho
Oportunidade
Funsat abre oportunidades em 110 funções nesta terça-feira (24)
IFMS
Oportunidade
Inscrições para estágio no IFMS vão até 27 de março com bolsa de até R$788
Foto: Bruno Rezende
Oportunidade
Funtrab inicia semana com 2,6 mil vagas de emprego em MS
Funsat promove feirão de empregos com foco em inclusão de PCDs
Oportunidade
Funsat promove feirão de empregos com foco em inclusão de PCDs

Mais Lidas

VÍDEO AGORA: Adolescentes são socorridas em estado grave após acidente com ônibus em Campo Grande
Polícia
VÍDEO AGORA: Adolescentes são socorridas em estado grave após acidente com ônibus em Campo Grande
Mesmo com costelas quebradas, Santa Casa deu alta para bebê atropelada por moto antes da morte
Polícia
Mesmo com costelas quebradas, Santa Casa deu alta para bebê atropelada por moto antes da morte
Criança chegou a ficar internada na Santa Casa, mas foi liberada
Polícia
Bebê morre após ser atropelada por rapaz que empinava moto em Campo Grande
AGORA: Homem é baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva
Polícia
AGORA: Homem é baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva