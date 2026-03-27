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Sextou com mais de 1,3 mil vagas de emprego abertas nesta sexta-feira na Capital

O atendimento ocorre das 7h Ã s 16h com oportunidades para diversos perfis

27 marÃ§o 2026 - 07h30Sarah Chaves
Sede da Funsat, em Campo GrandeSede da Funsat, em Campo Grande   (DivulgaÃ§Ã£o/PMCG)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.351 vagas de emprego em Campo Grande nesta sexta-feira (27), com atendimento das 7h às 16h para encaminhamento dos candidatos.

As oportunidades estão distribuídas em 118 funções diferentes, com destaque para áreas operacionais e do comércio. Entre os cargos com maior número de vagas estão Auxiliar de limpeza (172), Operador de caixa (91), Repositor de mercadorias (88), Atendente de lojas e mercados (82) e Ajudante de carga e descarga de mercadorias (78).

Também há boa oferta para Auxiliar de padeiro (71), Atendente de padaria (75), Auxiliar operacional de logística (50) e Auxiliar de cozinha (38), além de funções como Garçom (12), Motorista de caminhão (13) e Engenheiro civil (8).

Para quem busca o primeiro emprego ou não tem experiência, são 911 vagas em 62 funções, com destaque novamente para áreas como atendimento, limpeza, produção e comércio.

A Funsat também disponibiliza 17 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) e 11 oportunidades temporárias, ampliando as chances para diferentes perfis de trabalhadores.

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat com documentos pessoais para realizar o cadastro e receber encaminhamento.

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