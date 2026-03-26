Mais de 1,3 mil vagas estÃ£o abertas em Campo Grande nesta quinta-feira (26)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta quinta-feira (26), 1.341 vagas de emprego em 115 profissões, ofertadas por 142 empresas em Campo Grande. Do total, 913 oportunidades não exigem experiência, ampliando o acesso para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado.

Entre as vagas do quadro geral estão funções como almoxarife (5), analista de crédito (2), atendente de lojas e mercados (82), auxiliar de linha de produção (27), auxiliar operacional de logística (50), consultor de vendas (18), gerente de loja e supermercado (10), além de oportunidades para mecânico de automóvel e caminhão.

Nas vagas de perfil aberto, que permitem não exigem experiência, há oportunidades para agente de saneamento (10), ajudante de carga e descarga (43), auxiliar de cozinha (18), repositor em supermercados (35), servente de pedreiro (9), pedreiro (3) e vendedor interno (2).

Para pessoas com deficiência (PCD), estão disponíveis 17 vagas, distribuídas entre funções como repositor de mercadorias, auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção, empacotador à mão, motorista de caminhão, porteiro e auxiliar de limpeza.

Para concorrer, é necessário manter o cadastro atualizado na Funsat. O atendimento ocorre na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 16h, e no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699, das 7h às 13h.

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