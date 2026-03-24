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Prefeitura lanÃ§a seleÃ§Ã£o para coveiro, pedreiro e outras funÃ§Ãµes com salÃ¡rio de atÃ© R$ 2,6 mil

As inscriÃ§Ãµes sÃ£o gratuitas e devem ser feitas presencialmente nos dias 25 e 26 de marÃ§o. Os salÃ¡rios variam de R$ 1.621,00 a R$ 2.600,00

24 marÃ§o 2026 - 13h11VinÃ­cius Santos
Foto: Ilustrativa / PREFCGFoto: Ilustrativa / PREFCG  

A prefeitura de Campo Grande abriu Processo Seletivo Simplificado visando à contratação temporária de profissionais para atuarem nas funções de encarregado de cemitério, coveiro, pedreiro, encanador, serralheiro e técnico em refrigeração. Ao todo, são 42 vagas disponíveis.

Os salários variam de R$ 1.621,00 a R$ 2.600,00, e a inscrição é gratuita. As inscrições serão realizadas presencialmente nos dias 25 e 26 de março de 2026, das 8h às 13h, no Auditório da Central do Cadastro Único da SAS, na rua dos Barbosas, nº 321, Bairro Amambaí, em Campo Grande.

O candidato interessado deve entregar a ficha de inscrição preenchida, datada e assinada pelo próprio candidato. O documento está disponível no site:
https://www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo/

Também será necessário apresentar cópia e original da documentação comprobatória de aperfeiçoamento e experiência profissional (para a função de encarregado de cemitério) e experiência profissional (para as demais funções). Esses documentos são necessários para pontuação na prova de títulos.

Além disso, o candidato deverá apresentar cópia e original de um documento oficial de identificação com foto. Os candidatos aprovados neste processo seletivo serão convocados por meio de edital específico, publicado no Diário Oficial do Município de Campo Grande, disponível no endereço eletrônico: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br

A convocação seguirá rigorosamente a ordem de classificação. Segundo a prefeitura, o processo seletivo foi aberto com a finalidade de recompor as vagas que ficarão disponíveis a partir de 1º de maio de 2026, devido ao encerramento dos contratos temporários oriundos do Processo Administrativo nº 17769/2024-81.

A administração municipal também afirma que a medida não implicará aumento de despesas com pessoal e busca garantir a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais em setores específicos do município, seguindo as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS).

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