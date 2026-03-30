Semana comeÃ§a com 3.177 vagas de emprego abertas em Mato Grosso do Sul

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) inicia a semana com a oferta de 3.177 vagas de emprego distribuídas em 36 municípios do Estado, abrangendo 377 ocupações diferentes, conforme painel divulgado nesta segunda-feira (30).

Do total, municípios do interior concentram grande parte das oportunidades, com destaque para Inocência (348 vagas), Iguatemi (334), Dourados (288), Campo Grande (273) e Sidrolândia (238). Também aparecem com volume expressivo Chapadão do Sul (182), Aquidauana (140) e Três Lagoas (126).

Entre as funções com maior número de vagas, lidera o posto de trabalhador da cultura de maçã, com 406 oportunidades, seguido por auxiliar de linha de produção (279), motorista de ônibus rodoviário (126) e pedreiro (94). Há ainda demanda por auxiliar administrativo (90), motorista de caminhão (84), operador de caixa (76) e auxiliar de limpeza (69).

Outras funções com boa oferta incluem operador de processo de produção (66), servente de obras (63), auxiliar de cozinha (53), trabalhador agrícola polivalente (50) e alimentador de linha de produção (46).

A lista também contempla vagas para costureiro, ajudante de obras, vendedor interno, operador de máquinas agrícolas, desossador, soldador e mecânico, entre outras funções, reforçando a diversidade de áreas atendidas.

Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro de Campo Grande das7h30 às 17h30, munidos de documento com foto e carteira de trabalho (física ou digital). A fundação oferece orientação e encaminhamento para as vagas, facilitando o acesso ao mercado de trabalho formal.



Para conferir o endereço da Casa do Trabalhador nos demais municípios, siga o link.

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