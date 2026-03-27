Processo seletivo abre vagas para motoristas de ambulância e transporte escolar na Capital

Campo Grande abriu dois processos seletivos simplificados para contratação temporária de motoristas, com formação de cadastro de reserva. As vagas são para condutor de ambulância, na Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), e motorista de transporte escolar, na Secretaria Municipal de Educação (Semed).

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, nos dias 30 e 31 de março, pelo site oficial da Prefeitura, encerrando-se às 17 horas do dia 31.

Para concorrer à função de condutor de ambulância, é necessário ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “D” ou superior e regularidade junto aos órgãos de trânsito. A jornada de trabalho será de 12 horas por 36 horas de descanso, com remuneração bruta de R$ 1.621,00 e contrato até março de 2027.

Já o motorista de transporte escolar deve ter ensino fundamental completo, idade mínima de 21 anos, CNH nas categorias “D” ou “E” e curso especializado conforme normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A jornada é de 40 horas semanais, com salário bruto de R$ 1.621,00 e contrato previsto até junho de 2026.

A seleção será feita por análise de títulos e experiência profissional, sem prova objetiva. A pontuação máxima é de 100 pontos, considerando cursos de qualificação e tempo de atuação na área. A experiência na condução de veículos de transporte escolar pode garantir até 50 pontos, enquanto cursos de capacitação somam até 30 pontos.

Os contratos terão duração temporária e os processos seletivos terão validade de dois anos, com possibilidade de convocações conforme a demanda do município. As vagas também reservam espaço para pessoas com deficiência, candidatos negros e indígenas, seguindo a legislação vigente.

Todos os resultados, convocações e etapas do processo serão publicados no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), e os candidatos devem acompanhar as publicações para não perder prazos.

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