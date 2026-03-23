InscriÃ§Ãµes para estÃ¡gio no IFMS vÃ£o atÃ© 27 de marÃ§o com bolsa de atÃ© R$788

As inscrições para a seleção de estagiários do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) seguem abertas até 27 de março, com oportunidades para estudantes de nível médio e superior em diferentes campi da instituição.

O processo seletivo oferece 17 vagas imediatas e formação de cadastro reserva, contemplando os campi de Campo Grande, Jardim, Naviraí e Ponta Porã, além da reitoria do IFMS.

Podem participar candidatos com idade mínima de 16 anos, matriculados em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). As bolsas variam de R$486,05 para ensino médio a R$787,98 para ensino superior, ambas com auxílio-transporte adicional.

A seleção inclui análise de histórico escolar e entrevistas com a banca avaliadora. Em alguns casos, há reserva de vagas para ações afirmativas, abrangendo estudantes pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS, mediante envio de documentos como RG, CPF, comprovante de matrícula e histórico escolar atualizado. O resultado preliminar está previsto para abril.

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