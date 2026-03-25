Funsat oferta 1.264 vagas nesta quarta-feira, alÃ©m de 200 oportunidades exclusivas

A Fundação Social do Trabalho realiza nesta quarta-feira (25) oferta 1.264 vagas em diferentes áreas em Campo Grande. Além disso, a agência promove um evento do Emprega CG com 200 oportunidades exclusivas para o Grupo Pereira.

A seleção para essas vagas específicas acontece no período da tarde, com distribuição de senhas entre 13h e 15h50 e triagem até as 16h. A iniciativa integra o calendário do programa Emprega CG, que já realizou outras ações itinerantes em bairros ao longo do mês de março.

Painel geral

Entre as vagas ofertadas no painel geral, há oportunidades para funções como armazenista (2), atendente de balcão (5), auxiliar operacional de logística (50), consultor de vendas (18), fiscal de caixa (2), motorista de caminhão (13), operador de caixa (91), preparador físico (2) e técnico de carnes e derivados (2).

Grande parte das seleções não exige experiência prévia. São 837 vagas destinadas a candidatos com perfil aberto, com possibilidade de treinamento remunerado. Nesse grupo, destacam-se funções como ajudante de carga e descarga (43), auxiliar de serviços de alimentação (35), auxiliar de padeiro (71), frentista (5), operador de telemarketing ativo (25), repositor de supermercados (35) e vendedor interno (2).

O público PCD conta com 15 vagas prioritárias, distribuídas entre os cargos de auxiliar administrativo (5), repositor de mercadorias (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (1), motorista de caminhão (1) e porteiro (1).

Os atendimentos da Funsat ocorrem em duas unidades:

Centro: Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória

Polo Moreninhas: Rua Anacá, 699, região do Bandeira

Confira a lista completa:



QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS DESCRIÇÃO – 112 FUNÇÕES Total Açougueiro 5 Agente de saneamento 10 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 78 Ajudante de eletricista 2 Ajudante de serralheiro 1 Alimentador de linha de produção 10 Almoxarife 5 Analista de crédito (instituições financeiras) 2 Analista de negócios 1 Armazenista 2 Assistente de cozinhador 1 Atendente de balcão 3 Atendente de lanchonete 15 Atendente de lojas 1 Atendente de lojas e mercados 82 Atendente de mesa 11 Atendente de padaria 50 Atendente do setor de frios e laticínios 7 Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) 4 Auxiliar administrativo 15 Auxiliar contábil 1 Auxiliar de almoxarifado 4 Auxiliar de armazenamento 7 Auxiliar de contabilidade 1 Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 1 Auxiliar de cozinha 27 Auxiliar de escrituração fiscal 1 Auxiliar de limpeza 147 Auxiliar de linha de produção 18 Auxiliar de manutenção predial 2 Auxiliar de operação 5 Auxiliar de padeiro 71 Auxiliar de pedreiro 2 Auxiliar nos serviços de alimentação 36 Auxiliar operacional de logística 50 Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 2 Borracheiro 1 Camareira de hotel 1 Campeiro (bovinos de corte) 1 Chefe de portaria de hotel 1 Churrasqueiro 1 Confeiteiro 1 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 1 Consultor de vendas 18 Costureira em geral 14 Cozinheiro de restaurante 1 Cozinheiro geral 6 Cuidador de idosos 3 Desenhista de páginas da internet (web designer) 1 Eletricista de manutenção industrial 1 Eletrotécnico 1 Embalador, a mão 11 Empacotador, a mão 2 Empregado doméstico nos serviços gerais 4 Empregado doméstico faxineiro 1 Encarregado de supermercado 1 Engenheiro civil 8 Estoquista 26 Farmacêutico 2 Fiscal de caixa 2 Fiscal de prevenção de perdas 6 Frentista 7 Garçom 12 Gerente de loja e supermercado 10 Gerente de vendas 1 Guarda de vigilância 10 Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 1 Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 10 Lavador de roupas 2 Lavador de veículos 1 Maître 1 Mecânico de automóveis e caminhões 2 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de motor a diesel 1 Mecânico de suspensão 1 Mecânico de veículos 2 Montador de móveis e artefatos de madeira 1 Motofretista 5 Motorista de caminhão 13 Motorista de ônibus rodoviário 5 Motorista entregador 5 Oficial de manutenção 17 Operador de caixa 91 Operador de telemarketing ativo 25 Operador de vendas (lojas) 10 Padeiro 15 Pedreiro 17 Peixeiro (comércio varejista) 1 Perfumista 5 Polidor de automóveis 1 Polidor de veículos 1 Porteiro 3 Preparador físico 2 Professor de educação física no ensino superior 1 Projetista de móveis 1 Promotor de vendas 6 Recepcionista de hotel 1 Recepcionista secretária 1 Recepcionista, em geral 1 Repositor – em supermercados 35 Repositor de mercadorias 88 Servente de limpeza 1 Servente de pedreiro 24 Soldador 1 Técnico de carnes e derivados 12 Técnico de edificações 1 Técnico de planejamento e programação da manutenção 1 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 Vendedor de comércio varejista 1 Vendedor de informações comerciais 1 Vendedor interno 3 Vigia 10 Total Geral 1264

QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA DESCRIÇÃO – 59 FUNÇÕES Total Agente de saneamento 10 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 43 Ajudante de serralheiro 1 Alimentador de linha de produção 10 Almoxarife 5 Armazenista 2 Atendente de balcão 3 Atendente de lanchonete 15 Atendente de lojas e mercados 82 Atendente de mesa 11 Atendente de padaria 50 Atendente do setor de frios e laticínios 7 Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) 4 Auxiliar administrativo 9 Auxiliar de almoxarifado 2 Auxiliar de armazenamento 7 Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 1 Auxiliar de cozinha 8 Auxiliar de limpeza 96 Auxiliar de linha de produção 3 Auxiliar de manutenção predial 1 Auxiliar de padeiro 71 Auxiliar nos serviços de alimentação 35 Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 2 Churrasqueiro 1 Cozinheiro geral 4 Cuidador de idosos 3 Eletrotécnico 1 Embalador, a mão 11 Empacotador, a mão 2 Empregado doméstico faxineiro 1 Engenheiro civil 8 Estoquista 13 Fiscal de prevenção de perdas 6 Frentista 5 Garçom 10 Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 1 Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 10 Lavador de roupas 2 Mecânico de automóvel 1 Montador de móveis e artefatos de madeira 1 Motofretista 1 Motorista de caminhão 3 Operador de caixa 86 Operador de telemarketing ativo 25 Operador de vendas (lojas) 10 Padeiro 5 Pedreiro 3 Peixeiro (comércio varejista) 1 Porteiro 1 Promotor de vendas 6 Recepcionista, em geral 1 Repositor – em supermercados 35 Repositor de mercadorias 88 Servente de limpeza 1 Servente de pedreiro 9 Técnico de planejamento e programação da manutenção 1 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 Vendedor interno 2 Total Geral 837

QUANTIDADE DE VAGAS PCD DESCRIÇÃO – 6 FUNÇÕES Total Auxiliar administrativo 5 Auxiliar de limpeza 1 Empacotador, a mão 2 Motorista de caminhão 1 Porteiro 1 Repositor de mercadorias 5 Total Geral 15

QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA DESDESCRIÇÃO – 2 FUNÇÕES Total Cozinheiro geral 1 Garçom 10 Total Geral 11

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m