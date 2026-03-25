Funsat oferta 1.264 vagas nesta quarta-feira, alÃ©m de 200 oportunidades exclusivas

A Fundação Social do Trabalho realiza nesta quarta-feira (25) oferta 1.264 vagas em diferentes áreas em Campo Grande. Além disso, a agência promove um evento do Emprega CG com 200 oportunidades exclusivas para o Grupo Pereira.
A seleção para essas vagas específicas acontece no período da tarde, com distribuição de senhas entre 13h e 15h50 e triagem até as 16h. A iniciativa integra o calendário do programa Emprega CG, que já realizou outras ações itinerantes em bairros ao longo do mês de março.
Painel geral
Entre as vagas ofertadas no painel geral, há oportunidades para funções como armazenista (2), atendente de balcão (5), auxiliar operacional de logística (50), consultor de vendas (18), fiscal de caixa (2), motorista de caminhão (13), operador de caixa (91), preparador físico (2) e técnico de carnes e derivados (2).
Grande parte das seleções não exige experiência prévia. São 837 vagas destinadas a candidatos com perfil aberto, com possibilidade de treinamento remunerado. Nesse grupo, destacam-se funções como ajudante de carga e descarga (43), auxiliar de serviços de alimentação (35), auxiliar de padeiro (71), frentista (5), operador de telemarketing ativo (25), repositor de supermercados (35) e vendedor interno (2).
O público PCD conta com 15 vagas prioritárias, distribuídas entre os cargos de auxiliar administrativo (5), repositor de mercadorias (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (1), motorista de caminhão (1) e porteiro (1).
Os atendimentos da Funsat ocorrem em duas unidades:
Centro: Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória
Polo Moreninhas: Rua Anacá, 699, região do Bandeira
Confira a lista completa:
|QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS
|DESCRIÇÃO – 112 FUNÇÕES
|Total
|Açougueiro
|5
|Agente de saneamento
|10
|Ajudante de carga e descarga de mercadoria
|78
|Ajudante de eletricista
|2
|Ajudante de serralheiro
|1
|Alimentador de linha de produção
|10
|Almoxarife
|5
|Analista de crédito (instituições financeiras)
|2
|Analista de negócios
|1
|Armazenista
|2
|Assistente de cozinhador
|1
|Atendente de balcão
|3
|Atendente de lanchonete
|15
|Atendente de lojas
|1
|Atendente de lojas e mercados
|82
|Atendente de mesa
|11
|Atendente de padaria
|50
|Atendente do setor de frios e laticínios
|7
|Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos)
|4
|Auxiliar administrativo
|15
|Auxiliar contábil
|1
|Auxiliar de almoxarifado
|4
|Auxiliar de armazenamento
|7
|Auxiliar de contabilidade
|1
|Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas)
|1
|Auxiliar de cozinha
|27
|Auxiliar de escrituração fiscal
|1
|Auxiliar de limpeza
|147
|Auxiliar de linha de produção
|18
|Auxiliar de manutenção predial
|2
|Auxiliar de operação
|5
|Auxiliar de padeiro
|71
|Auxiliar de pedreiro
|2
|Auxiliar nos serviços de alimentação
|36
|Auxiliar operacional de logística
|50
|Auxiliar técnico na mecânica de máquinas
|2
|Borracheiro
|1
|Camareira de hotel
|1
|Campeiro (bovinos de corte)
|1
|Chefe de portaria de hotel
|1
|Churrasqueiro
|1
|Confeiteiro
|1
|Conferente mercadoria (exceto carga e descarga)
|1
|Consultor de vendas
|18
|Costureira em geral
|14
|Cozinheiro de restaurante
|1
|Cozinheiro geral
|6
|Cuidador de idosos
|3
|Desenhista de páginas da internet (web designer)
|1
|Eletricista de manutenção industrial
|1
|Eletrotécnico
|1
|Embalador, a mão
|11
|Empacotador, a mão
|2
|Empregado doméstico nos serviços gerais
|4
|Empregado doméstico faxineiro
|1
|Encarregado de supermercado
|1
|Engenheiro civil
|8
|Estoquista
|26
|Farmacêutico
|2
|Fiscal de caixa
|2
|Fiscal de prevenção de perdas
|6
|Frentista
|7
|Garçom
|12
|Gerente de loja e supermercado
|10
|Gerente de vendas
|1
|Guarda de vigilância
|10
|Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança
|1
|Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados
|10
|Lavador de roupas
|2
|Lavador de veículos
|1
|Maître
|1
|Mecânico de automóveis e caminhões
|2
|Mecânico de automóvel
|1
|Mecânico de motor a diesel
|1
|Mecânico de suspensão
|1
|Mecânico de veículos
|2
|Montador de móveis e artefatos de madeira
|1
|Motofretista
|5
|Motorista de caminhão
|13
|Motorista de ônibus rodoviário
|5
|Motorista entregador
|5
|Oficial de manutenção
|17
|Operador de caixa
|91
|Operador de telemarketing ativo
|25
|Operador de vendas (lojas)
|10
|Padeiro
|15
|Pedreiro
|17
|Peixeiro (comércio varejista)
|1
|Perfumista
|5
|Polidor de automóveis
|1
|Polidor de veículos
|1
|Porteiro
|3
|Preparador físico
|2
|Professor de educação física no ensino superior
|1
|Projetista de móveis
|1
|Promotor de vendas
|6
|Recepcionista de hotel
|1
|Recepcionista secretária
|1
|Recepcionista, em geral
|1
|Repositor – em supermercados
|35
|Repositor de mercadorias
|88
|Servente de limpeza
|1
|Servente de pedreiro
|24
|Soldador
|1
|Técnico de carnes e derivados
|12
|Técnico de edificações
|1
|Técnico de planejamento e programação da manutenção
|1
|Técnico em manutenção de equipamentos de informática
|1
|Vendedor de comércio varejista
|1
|Vendedor de informações comerciais
|1
|Vendedor interno
|3
|Vigia
|10
|Total Geral
|1264
|QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|DESCRIÇÃO – 59 FUNÇÕES
|Total
|Agente de saneamento
|10
|Ajudante de carga e descarga de mercadoria
|43
|Ajudante de serralheiro
|1
|Alimentador de linha de produção
|10
|Almoxarife
|5
|Armazenista
|2
|Atendente de balcão
|3
|Atendente de lanchonete
|15
|Atendente de lojas e mercados
|82
|Atendente de mesa
|11
|Atendente de padaria
|50
|Atendente do setor de frios e laticínios
|7
|Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos)
|4
|Auxiliar administrativo
|9
|Auxiliar de almoxarifado
|2
|Auxiliar de armazenamento
|7
|Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas)
|1
|Auxiliar de cozinha
|8
|Auxiliar de limpeza
|96
|Auxiliar de linha de produção
|3
|Auxiliar de manutenção predial
|1
|Auxiliar de padeiro
|71
|Auxiliar nos serviços de alimentação
|35
|Auxiliar técnico na mecânica de máquinas
|2
|Churrasqueiro
|1
|Cozinheiro geral
|4
|Cuidador de idosos
|3
|Eletrotécnico
|1
|Embalador, a mão
|11
|Empacotador, a mão
|2
|Empregado doméstico faxineiro
|1
|Engenheiro civil
|8
|Estoquista
|13
|Fiscal de prevenção de perdas
|6
|Frentista
|5
|Garçom
|10
|Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança
|1
|Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados
|10
|Lavador de roupas
|2
|Mecânico de automóvel
|1
|Montador de móveis e artefatos de madeira
|1
|Motofretista
|1
|Motorista de caminhão
|3
|Operador de caixa
|86
|Operador de telemarketing ativo
|25
|Operador de vendas (lojas)
|10
|Padeiro
|5
|Pedreiro
|3
|Peixeiro (comércio varejista)
|1
|Porteiro
|1
|Promotor de vendas
|6
|Recepcionista, em geral
|1
|Repositor – em supermercados
|35
|Repositor de mercadorias
|88
|Servente de limpeza
|1
|Servente de pedreiro
|9
|Técnico de planejamento e programação da manutenção
|1
|Técnico em manutenção de equipamentos de informática
|1
|Vendedor interno
|2
|Total Geral
|837
|QUANTIDADE DE VAGAS PCD
|DESCRIÇÃO – 6 FUNÇÕES
|Total
|Auxiliar administrativo
|5
|Auxiliar de limpeza
|1
|Empacotador, a mão
|2
|Motorista de caminhão
|1
|Porteiro
|1
|Repositor de mercadorias
|5
|Total Geral
|15
|QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA
|DESDESCRIÇÃO – 2 FUNÇÕES
|Total
|Cozinheiro geral
|1
|Garçom
|10
|Total Geral
|11
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