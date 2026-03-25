Menu
Menu Busca quarta, 25 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Mar26
Oportunidade

Funsat oferta 1.264 vagas nesta quarta-feira, alÃ©m de 200 oportunidades exclusivas

O pÃºblico PCD conta com 15 vagas prioritÃ¡rias; confira a lista completa

25 marÃ§o 2026 - 07h30Sarah Chaves
Foto: Elias CamposFoto: Elias Campos  

A Fundação Social do Trabalho realiza nesta quarta-feira (25) oferta 1.264 vagas em diferentes áreas em Campo Grande. Além disso, a agência promove um evento do Emprega CG com 200 oportunidades exclusivas para o Grupo Pereira.

A seleção para essas vagas específicas acontece no período da tarde, com distribuição de senhas entre 13h e 15h50 e triagem até as 16h. A iniciativa integra o calendário do programa Emprega CG, que já realizou outras ações itinerantes em bairros ao longo do mês de março.

Painel geral

Entre as vagas ofertadas no painel geral, há oportunidades para funções como armazenista (2), atendente de balcão (5), auxiliar operacional de logística (50), consultor de vendas (18), fiscal de caixa (2), motorista de caminhão (13), operador de caixa (91), preparador físico (2) e técnico de carnes e derivados (2).

Grande parte das seleções não exige experiência prévia. São 837 vagas destinadas a candidatos com perfil aberto, com possibilidade de treinamento remunerado. Nesse grupo, destacam-se funções como ajudante de carga e descarga (43), auxiliar de serviços de alimentação (35), auxiliar de padeiro (71), frentista (5), operador de telemarketing ativo (25), repositor de supermercados (35) e vendedor interno (2).

O público PCD conta com 15 vagas prioritárias, distribuídas entre os cargos de auxiliar administrativo (5), repositor de mercadorias (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (1), motorista de caminhão (1) e porteiro (1).

Os atendimentos da Funsat ocorrem em duas unidades:

Centro: Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória
Polo Moreninhas: Rua Anacá, 699, região do Bandeira

Confira a lista completa:
 

QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS  
DESCRIÇÃO – 112 FUNÇÕES Total
Açougueiro 5
Agente de saneamento 10
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 78
Ajudante de eletricista 2
Ajudante de serralheiro 1
Alimentador de linha de produção 10
Almoxarife 5
Analista de crédito (instituições financeiras) 2
Analista de negócios 1
Armazenista 2
Assistente de cozinhador 1
Atendente de balcão 3
Atendente de lanchonete 15
Atendente de lojas 1
Atendente de lojas e mercados 82
Atendente de mesa 11
Atendente de padaria 50
Atendente do setor de frios e laticínios 7
Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) 4
Auxiliar administrativo 15
Auxiliar contábil 1
Auxiliar de almoxarifado 4
Auxiliar de armazenamento 7
Auxiliar de contabilidade 1
Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 1
Auxiliar de cozinha 27
Auxiliar de escrituração fiscal 1
Auxiliar de limpeza 147
Auxiliar de linha de produção 18
Auxiliar de manutenção predial 2
Auxiliar de operação 5
Auxiliar de padeiro 71
Auxiliar de pedreiro 2
Auxiliar nos serviços de alimentação 36
Auxiliar operacional de logística 50
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 2
Borracheiro 1
Camareira de hotel 1
Campeiro (bovinos de corte) 1
Chefe de portaria de hotel 1
Churrasqueiro 1
Confeiteiro 1
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 1
Consultor de vendas 18
Costureira em geral 14
Cozinheiro de restaurante 1
Cozinheiro geral 6
Cuidador de idosos 3
Desenhista de páginas da internet (web designer) 1
Eletricista de manutenção industrial 1
Eletrotécnico 1
Embalador, a mão 11
Empacotador, a mão 2
Empregado  doméstico  nos serviços gerais 4
Empregado doméstico  faxineiro 1
Encarregado de supermercado 1
Engenheiro civil 8
Estoquista 26
Farmacêutico 2
Fiscal de caixa 2
Fiscal de prevenção de perdas 6
Frentista 7
Garçom 12
Gerente de loja e supermercado 10
Gerente de vendas 1
Guarda de vigilância 10
Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 1
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 10
Lavador de roupas 2
Lavador de veículos 1
Maître 1
Mecânico de automóveis e caminhões 2
Mecânico de automóvel 1
Mecânico de motor a diesel 1
Mecânico de suspensão 1
Mecânico de veículos 2
Montador de móveis e artefatos de madeira 1
Motofretista 5
Motorista de caminhão 13
Motorista de ônibus rodoviário 5
Motorista entregador 5
Oficial de manutenção 17
Operador de caixa 91
Operador de telemarketing ativo 25
Operador de vendas (lojas) 10
Padeiro 15
Pedreiro 17
Peixeiro (comércio varejista) 1
Perfumista 5
Polidor de automóveis 1
Polidor de veículos 1
Porteiro 3
Preparador físico 2
Professor de educação física no ensino superior 1
Projetista de móveis 1
Promotor de vendas 6
Recepcionista de hotel 1
Recepcionista secretária 1
Recepcionista, em geral 1
Repositor – em supermercados 35
Repositor de mercadorias 88
Servente de limpeza 1
Servente de pedreiro 24
Soldador 1
Técnico de carnes e derivados 12
Técnico de edificações 1
Técnico de planejamento e programação da manutenção 1
Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1
Vendedor de comércio varejista 1
Vendedor de informações comerciais 1
Vendedor interno 3
Vigia 10
Total Geral 1264
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA  
DESCRIÇÃO – 59 FUNÇÕES Total
Agente de saneamento 10
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 43
Ajudante de serralheiro 1
Alimentador de linha de produção 10
Almoxarife 5
Armazenista 2
Atendente de balcão 3
Atendente de lanchonete 15
Atendente de lojas e mercados 82
Atendente de mesa 11
Atendente de padaria 50
Atendente do setor de frios e laticínios 7
Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) 4
Auxiliar administrativo 9
Auxiliar de almoxarifado 2
Auxiliar de armazenamento 7
Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 1
Auxiliar de cozinha 8
Auxiliar de limpeza 96
Auxiliar de linha de produção 3
Auxiliar de manutenção predial 1
Auxiliar de padeiro 71
Auxiliar nos serviços de alimentação 35
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 2
Churrasqueiro 1
Cozinheiro geral 4
Cuidador de idosos 3
Eletrotécnico 1
Embalador, a mão 11
Empacotador, a mão 2
Empregado doméstico  faxineiro 1
Engenheiro civil 8
Estoquista 13
Fiscal de prevenção de perdas 6
Frentista 5
Garçom 10
Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 1
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 10
Lavador de roupas 2
Mecânico de automóvel 1
Montador de móveis e artefatos de madeira 1
Motofretista 1
Motorista de caminhão 3
Operador de caixa 86
Operador de telemarketing ativo 25
Operador de vendas (lojas) 10
Padeiro 5
Pedreiro 3
Peixeiro (comércio varejista) 1
Porteiro 1
Promotor de vendas 6
Recepcionista, em geral 1
Repositor – em supermercados 35
Repositor de mercadorias 88
Servente de limpeza 1
Servente de pedreiro 9
Técnico de planejamento e programação da manutenção 1
Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1
Vendedor interno 2
Total Geral 837
QUANTIDADE DE VAGAS PCD  
DESCRIÇÃO – 6 FUNÇÕES Total
Auxiliar administrativo 5
Auxiliar de limpeza 1
Empacotador, a mão 2
Motorista de caminhão 1
Porteiro 1
Repositor de mercadorias 5
Total Geral 15
QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA  
DESDESCRIÇÃO – 2 FUNÇÕES Total
Cozinheiro geral 1
Garçom 10
Total Geral 11

 

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Foto: Ilustrativa / PREFCG
Oportunidade
Prefeitura lanÃ§a seleÃ§Ã£o para coveiro, pedreiro e outras funÃ§Ãµes com salÃ¡rio de atÃ© R$ 2,6 mil
carteira de trabalho
Oportunidade
Funsat abre oportunidades em 110 funÃ§Ãµes nesta terÃ§a-feira (24)
IFMS
Oportunidade
InscriÃ§Ãµes para estÃ¡gio no IFMS vÃ£o atÃ© 27 de marÃ§o com bolsa de atÃ© R$788
Foto: Bruno Rezende
Oportunidade
Funtrab inicia semana com 2,6 mil vagas de emprego em MS
Funsat promove feirão de empregos com foco em inclusão de PCDs
Oportunidade
Funsat promove feirÃ£o de empregos com foco em inclusÃ£o de PCDs
IFMS abre inscrições para estágio remunerado com 17 vagas imediatas
Oportunidade
IFMS abre inscriÃ§Ãµes para estÃ¡gio remunerado com 17 vagas imediatas
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Funsat promove feirÃ£o de empregos para Pessoas com DeficiÃªncia nesta sexta-feira
Programa atenderá público de vulnerabilidade social
Oportunidade
Correios abrem seleÃ§Ã£o para Jovem Aprendiz com 548 vagas; inscriÃ§Ãµes comeÃ§am dia 23
Funsat disponibiliza vagas para promotor de vendas, telemarketing e porteiro
Oportunidade
Funsat disponibiliza vagas para promotor de vendas, telemarketing e porteiro
Imagem ilustrativa
Oportunidade
InscriÃ§Ãµes para seleÃ§Ã£o de estagiÃ¡rios e residentes do MPMS seguem abertas atÃ© 23 de marÃ§o

Mais Lidas

Movimentação policial na frente da antiga casa do Bernal
PolÃ­cia
AGORA: Alcides Bernal mata servidor em briga por antiga casa em Campo Grande
Após assassinato, Bernal passará a noite no Presídio Militar de Campo Grande
PolÃ­cia
ApÃ³s assassinato, Bernal passarÃ¡ a noite no PresÃ­dio Militar de Campo Grande
Roberto Mazzini é servidor estadual
PolÃ­cia
Servidor tinha notificaÃ§Ã£o para Bernal desocupar casa em Campo Grande
PM foi acionada para o local | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Corpo Ã© encontrado com marcas de tiro prÃ³ximo ao Inferninho