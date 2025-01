Funsat oferta mais de 100 vagas para atendente de telemarketing na Capital

Ao todo, 198 empresas oferecem oportunidades através da Funsat (Fundação Social do Trabalho), nesta quarta-feira (29), para 148 atividades profissionais em 1.798 vagas.

Em destaque estão as vagas para atendente de telemarketing (110), auxiliar de limpeza (122), auxiliar nos serviços de alimentação (150), cozinheiro geral (8), estoquista (10), garçom (10), magarefe (40), operador de caixa (90), pedreiro (11), assistente de vendas (8), atendente de lojas (26), auxiliar de cobrança (10), entre outras.

Entre as 1.049 triagens de “perfil aberto”, em que o empregador realiza o treinamento do novo colaborador, destacam-se as vagas para açougueiro (4), ajudante de bar (3), corretor de imóveis (10), padeiro (3), repositor em supermercados (124), servente de obras (30) e vendedor interno (4).

Outras 26 vagas são exclusivas para o PCD (Pessoa com Deficiência), nas áreas de: auxiliar administrativo (1), auxiliar de estoque (1), auxiliar de linha de produção (8), operador de telemarketing ativo e receptivo (10) e vigilante (6).

Mais informações podem ser obtidas presencialmente na Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, ou pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.

Veja a lista:

QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS DESCRIÇÃO – 148 FUNÇÕES Total Açougueiro 14 Agente de pátio 2 Ajudante de cabista 2 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 34 Ajudante de estruturas metálicas 2 Ajudante de pátio de sucata 3 Ajudante de reflorestamento 20 Ajudante de vaqueiro 1 Ajudante, auxiliar de bar 3 Alimentador de linha de produção 10 Alinhador de pneus 1 Armador de estrutura de concreto armado 10 Assistente administrativo 1 Assistente de vendas 8 Atendente de balcão 6 Atendente de clínica médica 1 Atendente de lanchonete 5 Atendente de lojas 26 Atendente de lojas e mercados 19 Atendente de mesa 2 Atendente de padaria 22 Atendente de telemarketing 110 Atendente do setor de frios e laticínios 15 Auxiliar administrativo 5 Auxiliar contábil 1 Auxiliar de cobrança 10 Auxiliar de cozinha 35 Auxiliar de desenvolvimento infantil 1 Auxiliar de escritório 1 Auxiliar de estoque 32 Auxiliar de faturamento 1 Auxiliar de lavanderia 1 Auxiliar de limpeza 122 Auxiliar de linha de produção 84 Auxiliar de manutenção de edificações 1 Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 1 Auxiliar de manutenção predial 2 Auxiliar de mecânico de autos 3 Auxiliar de serviço de copa 1 Auxiliar de topógrafo 1 Auxiliar de torneiro mecânico 1 Auxiliar mecânico de refrigeração 1 Auxiliar nos serviços de alimentação 150 Auxiliar técnico de mecânica 1 Auxiliar técnico de refrigeração 1 Balanceiro 1 Bombeiro hidráulico 2 Bombista 1 Caçambeiro 1 Capataz (criação de gado bovino) 1 Carpinteiro 85 Caseiro 1 Caseiro (agricultura) 1 Chefe de serviço de limpeza 3 Conferente de carga e descarga 4 Consultor 5 Consultor de vendas 7 Contador 1 Copeiro de hospital 11 Corretor de imóveis 10 Costureira de máquina overloque 4 Costureira de máquinas industriais 2 Costureira em geral 1 Cozinheiro de restaurante 2 Cozinheiro geral 8 Cuidador de idosos 2 Cuidador de idosos domiciliar 2 Editor de arte 1 Eletricista 3 Eletricista de instalações 1 Eletricista de instalações comerciais e residenciais 4 Eletricista de manutenção em geral 4 Empregado doméstico nos serviços gerais 6 Empregado doméstico faxineiro 1 Empregado doméstico diarista 2 Encarregado de acabamento (embalagem e etiquetagem) 1 Engenheiro eletricista de manutenção 2 Enxugador e acabador na lavagem de veículos 6 Estoquista 10 Fiel de depósito 2 Fiscal de loja 14 Fiscal de segurança 4 Frentista 7 Garçom 10 Gerente de operações de serviços de assistência técnica 1 Gerente de produção e operações 1 Gesseiro 6 Instalador de equipamentos de áudio 1 Jardineiro 6 Lustrador de móveis 2 Magarefe 40 Mecânico de auto em geral 2 Mecânico de automóveis e caminhões 2 Mecânico de automóvel 6 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 2 Mecânico de manutenção de máquina industrial 6 Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 2 Mecânicos de veículos automotores 1 Motofretista 3 Motorista carreteiro 30 Motorista de caminhão 6 Motorista entregador 8 Motorista operador de betoneira 8 Operador de caixa 90 Operador de cobrança 4 Operador de escavadeira 1 Operador de escória e sucata 2 Operador de extrusora (química, petroquímica e afins) 3 Operador de máquina empilhadeira 1 Operador de máquina de dobrar chapas 1 Operador de pá carregadeira 1 Operador de telemarketing ativo 100 Operador de telemarketing ativo e receptivo 13 Padeiro 3 Peão – na agropecuária 1 Pedreiro 11 Pedreiro de acabamento 7 Pedreiro de manutenção e conservação 2 Peixeiro (comércio varejista) 4 Pintor de obras 2 Promotor de vendas 13 Recepcionista atendente 5 Repositor – em supermercados 124 Repositor de mercadorias 63 Retalhador de carne 47 Secretário-assistente administrativo (técnico) 1 Serralheiro de alumínio 1 Servente de limpeza 5 Servente de obras 30 Soldador 7 Soldador de solda elétrica e oxiacetileno 1 Supervisor de logística 1 Técnico agrícola 25 Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento de produtos 1 Técnico de enfermagem 20 Técnico de refrigeração (instalação) 2 Técnico em manutenção de máquinas 3 Técnico em mecânica de precisão 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Técnico mecânico 2 Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 10 Vendedor em domicílio 7 Vendedor interno 19 Vendedor porta a porta 5 Vigia 2 Vigilante 6 Vistoriador de risco de auto 1 Zelador 10 Total Geral 1798

QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA DESCRIÇÃO – 59 FUNÇÕES Total Açougueiro 4 Agente de pátio 1 Ajudante de cabista 2 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 34 Ajudante de estruturas metálicas 2 Ajudante de pátio de sucata 3 Ajudante de reflorestamento 20 Ajudante, auxiliar de bar 3 Alimentador de linha de produção 10 Atendente de balcão 5 Atendente de lanchonete 4 Atendente de lojas 13 Atendente de lojas e mercados 19 Atendente de mesa 2 Atendente de padaria 20 Atendente de telemarketing 110 Atendente do setor de frios e laticínios 15 Auxiliar administrativo 2 Auxiliar de cobrança 7 Auxiliar de cozinha 20 Auxiliar de estoque 18 Auxiliar de limpeza 106 Auxiliar de linha de produção 76 Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 1 Auxiliar de manutenção predial 1 Auxiliar de topógrafo 1 Auxiliar mecânico de refrigeração 1 Auxiliar nos serviços de alimentação 150 Auxiliar técnico de mecânica 1 Bombista 1 Caseiro 1 Caseiro (agricultura) 1 Consultor 4 Corretor de imóveis 10 Cozinheiro geral 5 Editor de arte 1 Eletricista de instalações 1 Enxugador e acabador na lavagem de veículos 6 Frentista 4 Gesseiro 6 Jardineiro 2 Mecânico de auto em geral 1 Motofretista 1 Motorista de caminhão 2 Operador de caixa 83 Operador de telemarketing ativo e receptivo 10 Padeiro 3 Recepcionista atendente 3 Repositor – em supermercados 124 Repositor de mercadorias 53 Secretário-assistente administrativo (técnico) 1 Servente de obras 30 Técnico agrícola 25 Técnico em manutenção de máquinas 2 Vendedor interno 4 Vendedor porta a porta 5 Vigia 2 Vigilante 6 Vistoriador de risco de auto 1 Total Geral 1049

QUANTIDADE DE VAGAS PCD DESCRIÇÃO – 05 FUNÇÕES Total Auxiliar administrativo 1 Auxiliar de estoque 1 Auxiliar de linha de produção 8 Operador de telemarketing ativo e receptivo 10 Vigilante 6 Total Geral 26

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também