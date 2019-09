Funtrab divulga oportunidades de emprego para a capital nesta quarta

Vitória Ribeiro, com informações Funtrab

A Fundação do Trabalho (Funtrab), divulgou nesta quarta-feira (11) uma relação com 169 vagas disponíveis para Campo Grande. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Dentre as vagas, há opções exclusivas para Pessoas com Deficiências (PcD), como por exemplo, abastecedor de linha de produção, atendente balconista, atendente de telemarketing, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, carregador, digitador, operador de vendas, promotor de vendas e vendedor pracista.

Os interessados devem se cadastrar na Funtrab, localizada na rua 13 de Maio, 2773, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 7h às 17h.

Confira abaixo a lista na íntegra com quantidade de vagas disponíveis:

OCUPAÇÃO / Nº DE VAGAS

Abastecedor de linha de produção(PcD) 1

Acabador de mármore e granito 1

Açougueiro 2

Açougueiro classificador (exclusive comércio) 1

Agente de vistoria de alarmes 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 3

Alinhador de pneus 3

Arte-finalista 1

Assistente de vendas 5

Atendente balconista(PcD) 1

Atendente de farmácia - balconista 1

Atendente de mesa 1

Atendente de telemarketing(PcD) 3

Auxiliar administrativo(PcD) 1

Auxiliar contábil 1

Auxiliar de cobrança 4

Auxiliar de laboratório de análises físicoquímicas(estágio) 1

Auxiliar de limpeza(PcD) 2

Auxiliar de linha de produção(PcD) 3

Auxiliar de pizzaiolo 2

Auxiliar mecânico de refrigeração 1

Auxiliar técnico de refrigeração 1

Balanceiro 1

Balconista de açougue 3

Carregador (armazém)(PcD) 1

Chapeador de veículos 1

Chefe de serviço de limpeza 1

Churrasqueiro 1

Colocador de painéis 1

Comprador 1

Consultor de vendas 1

Costureira de máquinas industriais 2

Costureira em geral 1

Cozinheiro industrial 1

Dedetizador 2

Desossador 1

Digitador(PcD) 1

Eletricista 1

Eletricista auxiliar 6

Emendador de cabos elétricos e telefônicos (aéreos e subterrâneos) 1

Engenheiro mecânico 1

Especialista em engenharia mecânica(estágio) 1

Fiscal de tráfego 2

Fonoaudiólogo geral 1

Funileiro de automóveis (reparação) 1

Garçom 2

Gerente de produção e operações 1

Impressor flexográfico 2

Lubrificador de automóveis 2

Masseiro (massas alimentícias) 2

Mecânico 1

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 1

Montador de equipamentos elétricos 1

Montador de estruturas metálicas 1

Montador de móveis de madeira 1

Motorista de caminhão 2

Oficial de manutenção predial 1

Operador de caixa 2

Operador de extrusora de borracha e plástico 2

Operador de vendas (lojas)(PcD) 8

Operador de vendas (lojas) 10

Padeiro 1

Panfleteiro 3

Pedreiro 1

Pintor de automóveis 2

Pizzaiolo 2

Polidor de automóveis 2

Programador de sistemas de informação 1

Promotor de vendas(PcD) 1

Promotor de vendas especializado 1

Rachador de couros e peles 2

Recepcionista auxiliar de secretária 1

Serrador de mármore 1

Serralheiro 1

Serralheiro de ferro 1

Soldador 4

Técnico de manutenção eletrônica 1

Técnico em fibras ópticas 1

Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médicos e hospitalares 1

Tosador 1

Vendedor de serviços 1

Vendedor interno 11

Vendedor pracista(PcD) 1

Vendedor pracista 16

Deixe seu Comentário

Leia Também